Nueva fintech aterriza en Colombia: dará rendimientos en dólares y otros importantes beneficios

Meru, es la nueva billeterea digital que reúne diferentes servicios relacionados con el manejo del dinero en una sola plataforma, inició operaciones en Colombia con una propuesta que combina rendimiento sobre dólares digitales, beneficios por compras e instrumentos de inversión.
Entre los principales servicios anunciados para su llegada al mercado colombiano se encuentra un rendimiento variable de hasta 7 % efectivo anual (E.A.) sobre USDC, un cashback del 10 % al realizar pagos con MeruCard Visa en Mercado Libre y Farmatodo, y la posibilidad de comprar e invertir en acciones.
La compañía busca posicionarse como una alternativa para los usuarios que quieren administrar diferentes operaciones financieras desde una misma aplicación, sin tener que recurrir a varias plataformas para ahorrar en dólares digitales, realizar pagos, enviar o recibir dinero e invertir.
Meru ofrece rendimiento variable sobre USDC mediante DeFi
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Uno de los componentes centrales de la propuesta de Meru en Colombia es el acceso a productos de finanzas descentralizadas (DeFi). A través de la aplicación, los usuarios pueden obtener un rendimiento variable de hasta 7 % E.A. sobre sus tenencias en USDC.
Según la compañía, este rendimiento se genera mediante el protocolo DeFi Blend. La tasa no es fija ni está garantizada y puede variar dependiendo de las condiciones del mercado y del funcionamiento del protocolo. Los usuarios pueden consultar en la aplicación cuál es la tasa vigente.
Meru opera bajo un modelo de autocustodia para este tipo de activos. Esto implica que el usuario mantiene el control sobre sus fondos, en lugar de que estos permanezcan bajo el balance de la compañía como ocurriría con un esquema tradicional de intermediación financiera.
Sin embargo, la empresa aclara que la autocustodia no elimina los riesgos asociados con este tipo de productos. Entre ellos se encuentran los relacionados con los protocolos DeFi, los contratos inteligentes, la liquidez y el propio comportamiento de USDC.
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Carlos Neira, cofundador de Meru, explicó a Valora Analitik que el rendimiento ofrecido no debe interpretarse como una tasa garantizada ni como un depósito bancario tradicional.
«El rendimiento de hasta 7 % E.A. es variable y se genera a través de protocolos DeFi utilizando USDC. El usuario mantiene visibilidad y control sobre sus activos, pero existe riesgo asociado a los protocolos, smart contracts, liquidez y al propio USDC», señaló.
El ejecutivo agregó que la compañía busca mantener criterios conservadores en la selección de los protocolos y contrapartes con los que trabaja, priorizando aspectos como liquidez, trayectoria, seguridad y diversificación.
También destacó que uno de los objetivos de Meru es explicar de forma clara las diferencias entre estos productos y los instrumentos financieros tradicionales, especialmente en materia de garantías y riesgos.
Meru llega a Colombia en un momento particular para el dólar
La entrada de la compañía al mercado colombiano ocurre en un contexto de fuerte apreciación del peso frente al dólar.
Al 7 de septiembre, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicaba por debajo de los $3.200, un nivel que no se observaba desde 2019. Este comportamiento ha llevado al dólar a registrar uno de sus niveles más bajos frente al peso colombiano en cerca de siete años.
En este escenario, Meru plantea una alternativa para quienes buscan mantener parte de sus recursos en dólares digitales. La plataforma permite comprar, convertir y conservar USDC desde el celular y, dependiendo de las condiciones del producto, acceder a un rendimiento variable mediante protocolos DeFi.
La propuesta combina, de esta manera, la posibilidad de mantener una exposición a un activo denominado en dólares con herramientas destinadas a generar rendimiento sobre esos recursos.
No obstante, la compañía insiste en que el rendimiento potencial no equivale a una rentabilidad garantizada. Las condiciones pueden cambiar y los usuarios deben considerar los riesgos propios de los activos digitales y de los protocolos utilizados.
La estrategia de Meru para crecer en Colombia
Para Meru, Colombia representa uno de los mercados prioritarios dentro de su expansión por Latinoamérica. La empresa asegura que su objetivo no es competir únicamente en el segmento de las billeteras digitales, sino desarrollar una cuenta financiera con alcance internacional y basada en USDC.
Desde esta plataforma, los usuarios pueden acceder a servicios relacionados con el ahorro en dólares digitales, transferencias internacionales, inversión y pagos.
«Colombia es uno de los mercados más importantes para Meru en Latinoamérica. Nuestra propuesta no busca competir únicamente como una billetera digital, sino construir una cuenta financiera global basada en USDC desde la cual el usuario pueda ahorrar en dólares digitales, enviar y recibir dinero internacionalmente, invertir y realizar pagos», explicó Neira.
Durante el primer año de operación, la compañía espera construir una base relevante de usuarios y aumentar el volumen de transacciones en el país. Sin embargo, Meru señaló que por ahora no divulgará una meta específica de usuarios o activos administrados.
El foco, según la empresa, estará en conseguir una adopción recurrente de la plataforma. Es decir, busca que los clientes incorporen Meru dentro de sus operaciones financieras habituales y no la utilicen únicamente para realizar transacciones puntuales.
Autocustodia y controles de cumplimiento
Uno de los aspectos que Meru destaca de su modelo es la combinación entre autocustodia y mecanismos de cumplimiento. De acuerdo con la compañía, que los usuarios mantengan el control de sus activos no significa que la plataforma opere sin controles.
La empresa asegura que aplica procesos de identificación y verificación de usuarios, monitoreo de transacciones y mecanismos relacionados con prevención de lavado de activos (AML) y cumplimiento de sanciones.
Además, trabaja con proveedores regulados para las operaciones que requieren infraestructura financiera tradicional.
Este modelo también se aplica a servicios como la compra de acciones, las transferencias internacionales y las operaciones de conversión entre moneda local y USDC. En estos casos, Meru funciona como una capa tecnológica que conecta al usuario con los proveedores y las estructuras regulatorias correspondientes.
La diferencia frente a un modelo financiero tradicional radica, principalmente, en el tratamiento de los activos cuando estos se encuentran bajo un esquema de autocustodia.
«Cuando los activos están bajo un esquema de autocustodia, Meru no depende de mantener el dinero del cliente en su propio balance. El usuario conserva el control de sus activos, mientras nosotros construimos alrededor de esa infraestructura los controles de seguridad, compliance y experiencia de usuario necesarios para que pueda utilizar USDC como una cuenta financiera global», explicó el cofundador.
Cashback y acceso a inversiones
Además del rendimiento sobre USDC, la estrategia de lanzamiento contempla beneficios asociados al uso de MeruCard Visa.
Los usuarios podrán obtener un cashback del 10 % al realizar compras con la tarjeta en Mercado Libre y Farmatodo, dos de los comercios incluidos dentro de la propuesta inicial de la compañía para Colombia.
A esto se suma la posibilidad de acceder a la compra e inversión en acciones desde la aplicación, ampliando el alcance de la plataforma más allá de los servicios relacionados con pagos y dólares digitales.
Con esta combinación de productos, Meru busca concentrar en una misma aplicación diferentes necesidades financieras: mantener recursos denominados en dólares digitales, acceder a productos DeFi, efectuar pagos, recibir beneficios por determinadas compras y participar en mercados de inversión.