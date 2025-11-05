Fintech colombiana proyecta entregar cerca de 12.000 créditos para financiar compras en diciembre

De acuerdo con cifras de Fruta Fresca Origin, en la temporada de fin de año las ventas alcanzan niveles hasta tres veces superiores al promedio mensual. Asimismo, para el cierre de 2025 se proyecta un incremento del 30 % en las solicitudes de crédito, especialmente para la adquisición de moda, accesorios y productos de lujo, según estimaciones de eMonkey Pay.
Durante estas fechas, los productos más financiados por los colombianos son principalmente ropa y prendas de vestir, que concentran cerca del 72 % de las compras, seguidas por los productos electrónicos (49 %) y la ropa deportiva, que representa entre el 10 % y el 15 % de las ventas, de acuerdo con WiserNotify.
En ese sentido, Jaime López, CEO de eMonkey Pay, explicó que, aunque el Black Friday, este año celebrado el 28 de noviembre, es la fecha con mayor número de solicitudes de crédito, la demanda se mantiene alta durante todo diciembre, especialmente los días 15, 16 y 22, este último considerado históricamente como el de mayor volumen de ventas del año.
“En lo corrido de este año hemos otorgado más de 18.500 créditos a través de aliados como Fruta Fresca Origin (un retail de marcas premium), con un monto promedio de financiación de $850.000 para compras de prendas y accesorios básicos hasta perfumes y calzado de alto valor. Sin embargo, para diciembre prevemos entregar cerca de 12.000 nuevos créditos, una cifra que triplica el promedio mensual y refleja cómo los préstamos digitales se han convertido en la principal herramienta de financiamiento de las compras de fin de año”, puntualizó López.
Características del ecosistema de eMonkey Pay
Entre las principales características del ecosistema de eMonkey Pay se destaca su modelo digital, que permite a los usuarios acceder a créditos y avances de manera rápida y segura mediante procesos de validación en línea.
La plataforma también se adapta a diferentes canales de compra —tanto físicos como virtuales—por su integración con sistemas de comercio electrónico.
En cuanto al ticket promedio de financiamiento en Black Friday y el Cyber Monday, este se ubica entre $350.000 y $1,2 millones, según datos de eMonkey Pay.
Así las cosas, el CEO concluyó que, con el crecimiento sostenido del comercio electrónico que proyecta cerrar el 2025 con ventas por $125,8 billones, de acuerdo con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), el crédito se posiciona como una herramienta útil en la dinámica del consumo en Colombia.