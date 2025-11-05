Black Friday 2025: fechas y marcas que ofrecerán descuentos de hasta el 60 %

El próximo viernes 28 de noviembre se llevará a cabo en Colombia una nueva jornada de Black Friday, uno de los días más esperados para quienes prefieren comprar cosas cuando hay descuentos.
Se estima que los descuentos pueden empezar antes de la fecha y extenderse hasta el 2 de diciembre. Las categorías que más se mueven durante esa temporada suelen ser electrodomésticos y hogar, tecnología y viajes.
Los descuentos
Moda: Se pueden encontrar descuentos de hasta el 60 % dependiendo de la marca o retail.
Tecnología: las compañías que venden celulares, computadores, tabletas y audífonos ofrecen hasta 60 % de descuento.
Electrodomésticos y hogar: En productos para el hogar, el beneficio puede ser de hasta el 65 % y en electrodomésticos como lavadoras, neveras, aspiradoras, entre otros, de hasta 45 %.
Viajes: Los tiquetes aéreos, paquetes turísticos y hospedajes pueden llegar a tener descuentos de hasta el 60 %. En algunos casos, las promociones son para viajar en los próximos meses, no al siguiente mes, por ejemplo.
Algunas de las compañías y/o plataformas que participarán de esta edición de Black Friday son: Falabella (falabella.com), Grupo Éxito, Mercado Libre, Amazon, Linio, Dafiti y Homecenter.
Marcas de moda como: Adidas, Nike, Puma, New Balance, Levi’s, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Totto, Samsonite, JanSport, Vélez, Mario Hernández, Pilatos y Mattelsa también ofrecerán descuentos.
Además, para quienes desde ya están planeando sus viajes para el 2026, aerolíneas como Avianca, Latam, Iberia, JetSmart, Air Europa, Copa Airlines, van a tener promociones.
Asimismo, agencias de viajes como Despegar, Viajes Éxito, On Vacation y Booking.com.
En cuanto a tecnología, Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor, Motorola, Lenovo, Asus y HP tendrán ofertas en varios de los productos de su portafolio.