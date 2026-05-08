Mascotas ganan más espacio en el presupuesto de los colombianos y ya compiten con gastos esenciales 

Hace algunos años, el gasto en mascotas solía verse como algo secundario dentro de los hogares colombianos. Hoy el panorama es completamente distinto. Perros y gatos dejaron de ser únicamente animales de compañía y pasaron a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de las familias, al punto de influir directamente en las decisiones de consumo y en la manera en que las personas distribuyen su presupuesto mensual.
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En medio del aumento del costo de vida y de la presión sobre el bolsillo de los hogares, miles de familias en Colombia están destinando más recursos al bienestar de sus mascotas, incluso compitiendo con categorías tradicionalmente esenciales como salud, cuidado personal o productos para el hogar.
Alimentación especializada, comida húmeda, productos premium y mayores cuidados hacen parte de una tendencia que gana fuerza silenciosamente en el país.
De acuerdo con cifras de Worldpanel by Numerator, el crecimiento de la categoría de mascotas en Colombia está estrechamente relacionado con cambios demográficos y nuevas dinámicas de consumo en América Latina.
El estudio revela que, en los hogares con personas mayores de 65 años, el consumo se reorganiza alrededor del bienestar y el cuidado, donde las mascotas adquieren un papel emocional cada vez más importante.
En este segmento, la categoría de Pet Food representa entre el 12 % y el 13 % de las ocasiones de compra dentro del hogar, un indicador que refleja el peso que ya tiene este gasto en el presupuesto familiar.
Además, estos hogares presentan altos índices de consumo en categorías relacionadas con bienestar y cuidado. Según Worldpanel by Numerator, Health & Beauty alcanza un índice de 145, Home Care un índice de 122 y Pet Food un índice de 86, datos correspondientes al acumulado de los últimos 12 meses finalizados en agosto de 2025.
Para Andrés Contreras, director de Worldpanel by Numerator, el fenómeno evidencia cómo cambió la relación entre las familias y sus mascotas. “Hoy vemos que las mascotas no son un gasto secundario. Hacen parte del bienestar del hogar y, en muchos casos, su cuidado tiene el mismo nivel de prioridad que otras categorías clave”, afirmó.
Y es justamente ahí donde aparece uno de los cambios más relevantes del consumo en Colombia. El informe muestra que los hogares están redistribuyendo su presupuesto entre categorías como Pet Food, cuidado personal y productos OTC —medicamentos y productos de venta libre—, lo que refleja que el cuidado de las mascotas ya compite directamente con otros gastos esenciales dentro del hogar.
La transformación también se explica por un componente emocional cada vez más fuerte. Para muchas familias, especialmente hogares unipersonales, parejas jóvenes o adultos mayores, las mascotas ocupan hoy un rol similar al de otros miembros de la familia, lo que impulsa decisiones de compra más sofisticadas y una mayor disposición a invertir en bienestar.
Productos premium impulsan el negocio de mascotas en Colombia
Uno de los cambios más visibles está en la llamada “premiumización” del mercado. Los colombianos no solo están comprando más productos para sus mascotas, sino que también están migrando hacia referencias más costosas y especializadas.
Según Worldpanel by Numerator, el segmento premium de la categoría creció 3 % entre el segundo semestre de 2025 y el primero del mismo año, convirtiéndose en el principal motor del mercado. En contraste, el segmento economy apenas avanzó 1 %, mientras las marcas mainstream y propias no registraron crecimiento.
La tendencia se refleja especialmente en la comida húmeda, que lidera el crecimiento de la categoría en el país. El informe muestra que la comida húmeda para perros creció 27 %, mientras que para gatos avanzó 8 %. Por su parte, la comida seca tuvo incrementos mucho más moderados: 4 % en perros y 3 % en gatos.
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Para los analistas, esto demuestra que el mercado de mascotas en Colombia ya no está creciendo únicamente por volumen, sino por valor agregado. Los consumidores buscan productos especializados, nutrición diferenciada y opciones que perciben como una mejora en la calidad de vida de sus animales.
“Lo que estamos viendo es una transformación en la forma en que los hogares entienden el cuidado de sus mascotas. Ya no se trata solo de cubrir una necesidad básica, sino de brindar bienestar, lo que explica la migración hacia productos de mayor valor”, concluyó Contreras.
El auge del mercado también empieza a mover otras industrias relacionadas. Servicios veterinarios, seguros para mascotas, hoteles, guarderías, aplicaciones de cuidado animal y plataformas de comercio electrónico especializadas registran cada vez más dinamismo en Colombia.