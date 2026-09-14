+CTG 2026: grandes líderes se reunirán en Cartagena para debatir las nuevas realidades y el futuro de la industria creativa

La industria de la creatividad y el mercadeo atraviesa una realidad que ha impactado de manera significativa: dicotomías, un concepto que está definiendo el tiempo y desafiando cada decisión que se toma como persona, profesional y organización.
En este contexto, del 28 al 30 de octubre de 2026 se realizará en el Centro de Convenciones de Cartagena la edición 11 de la cumbre +CTG Tiempo de Dicotomías, un espacio para explorar la complejidad, integrar perspectivas y descubrir que el liderazgo del futuro no consiste en elegir un lado, sino en conectar aquello que parece irreconciliable.
Ximena Tapias, presidenta Ejecutiva de la Unión Colombiana de Empresas Publicitarias (UCEP), entidad organizadora del evento, contó en conversación con Valora Analitik que “la idea es mostrar estas tensiones, opuestos y volver a encontrar los grises, no los extremos. Lo que más concilia y lo que menos divide y lo que menos polariza”.
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Durante los tres días, serán 60 contenidos que se ofrecen en franjas simultáneas, con una audiencia muy variada que corresponde al ecosistema del sector. Todos bajo el gran tema de las dicotomías, pero con cuatros grandes ejes temáticos: personas, cultura y sociedad; marcas y mercadeo; creatividad e innovación; y medios, canales y plataformas.
Entre los conferencistas que abordarán los contenidos están Esteban Pineda, CEO Americas de Findasense; María José Guex, strategy manager de Conmebol; Geovanna Nassar, CEO y fundadora de Revenew Lab; Juan Marenco, CEO Be Influencers; Rodrigo Revoredo, CSO Valor; Boris Rabinovici, CEO Rab2b, y entre muchos otro más.
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Grandes retos que enfrenta la industria y que serán tratados en +CTG 2026
Tapias explicó que la industria publicitaria depende de manera importante del entorno político, económico y social, especialmente de un modelo de economía de mercado.
El sector promueve el conocimiento de bienes, productos y servicios y contribuye a que las personas tomen decisiones de consumo informadas. En ese sentido, uno de sus retos es promover un consumo responsable, que reduzca el impacto sobre la vida humana y el planeta.
Cabe resaltar que la publicidad también hace parte de las industrias de contenidos, creatividad y cultura, con un aporte cercano al 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) en Bogotá y alrededor del 4 % a nivel nacional. Por su peso en la economía, el sector requiere seguridad jurídica y un entorno regulatorio que no genere incertidumbre adicional.
Además, funciona como un termómetro de la economía, por lo que las preocupaciones frente a una posible recesión pueden impactarlo de manera temprana.
Otro de los retos está relacionado con el talento colombiano que ha salido del país. El sector plantea la necesidad de traerlo de vuelta para contribuir a la reactivación de la economía y, en conjunto, enfrentar situaciones como las derivadas del terremoto.
Así las cosas, al finalizar los tres días, la cumbre espera haber contribuido con información a la industria y a sus líderes sobre los retos y, en ese orden, ayudarlos a que tomen decisiones más informados, generando un alto grado de conciencia.
Es por eso que la cumbre +CTG2026 se perfila como el espacio en donde se compartirán las ideas que están transformando la industria, clave para inspirarse, crear vínculos, generar impacto y participar.
Las personas interesadas en asistir a este escenario para descifrar la complejidades de la industria en las nuevas realidades, pueden obtener más información e inscribirse haciendo clic en el enlace.