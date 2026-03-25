Aeropuerto de Rionegro sobrepasará su capacidad en un 40 % en 2026: Busca realizar obras por $300.000 millones

El Aeropuerto Internacional José María Córdova cerró el año 2025 con un desempeño operativo destacado, reflejado en el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros y en los desafíos asociados a su capacidad instalada. Así lo señaló Javier Andrés Benítez Ríos, gerente de la terminal aérea, en entrevista con Valora Analitik, donde entregó un balance detallado sobre el comportamiento del aeropuerto y las proyecciones para los próximos años.
De acuerdo con el directivo, durante 2025 la terminal movilizó cerca de 14.500.000 pasajeros, de los cuales aproximadamente 4.200.000 correspondieron a viajeros internacionales, mientras que el resto perteneció al tráfico nacional. En términos diarios, esta operación representó un promedio cercano a los 42.000 pasajeros, lo que evidencia una alta demanda en la conectividad aérea de la región.
No obstante, este crecimiento ha superado la capacidad para la cual fue diseñada la infraestructura. El aeropuerto cuenta con una capacidad estimada para atender a 11 millones de pasajeros al año, cifra que ya ha sido ampliamente sobrepasada. Esta situación plantea retos tanto para la administración del aeropuerto como para las aerolíneas que operan en la terminal, las cuales han debido optimizar sus procesos para responder a la creciente demanda.
Frente a este panorama, Benítez Ríos explicó que se proyecta movilizar alrededor de 15.500.000 pasajeros en 2026 superando en un 40 % la capacidad, lo que hace aún más urgente la implementación de medidas que permitan mejorar la eficiencia operativa.
En ese sentido, la concesión Airplan ha presentado al Gobierno Nacional un paquete de 13 proyectos orientados a optimizar la infraestructura existente. Estas iniciativas contemplan la adecuación de espacios y la actualización tecnológica, con el objetivo de aumentar la capacidad operativa sin necesidad de expansiones estructurales inmediatas.
¿De cuánto será la inversión para los proyectos del aeropuerto José María Córdova?
La inversión estimada para estos proyectos asciende a cerca de $300.000 millones y su ejecución tomaría aproximadamente un año y medio, una vez se obtenga la aprobación por parte de las autoridades. Según explicó el gerente, estas intervenciones permitirían mejorar significativamente la operación del aeropuerto en el corto plazo.
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Paralelamente, el Gobierno nacional avanza en la estructuración del plan maestro del aeropuerto, una hoja de ruta de largo plazo que definirá el desarrollo de nuevas obras de gran envergadura, como la posible construcción de una segunda terminal y pista. Este plan, que ya habría sido publicado, se encuentra en fase de definición de lineamientos, por lo que aún no se han tomado decisiones definitivas.
Benítez Ríos aclaró que los proyectos de optimización propuestos por Airplan son independientes del plan maestro y responden a necesidades inmediatas de la operación. Por ello, la aprobación de estas iniciativas resulta clave para garantizar la continuidad y eficiencia del servicio mientras se concreta la expansión estructural del aeropuerto.