ANI confirmó adecuaciones que harán en aeropuerto de Rionegro en tiempo récord

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que la concesionaria Airplan adelantará una intervención técnica en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, con el objetivo de garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones en la principal terminal aérea de Antioquia.
De acuerdo con la entidad, las obras se ejecutarán en un periodo de 55 horas continuas e incluirán trabajos de adecuación y mantenimiento en un área total de 1.981 metros cuadrados, distribuidos entre la pista, las calles de rodaje y las plataformas. Estas intervenciones buscan preservar las condiciones estructurales del pavimento y optimizar los estándares operativos del aeropuerto.
Para facilitar el desarrollo de las actividades, la ANI precisó que será necesario suspender temporalmente las operaciones aéreas en la franja comprendida entre las 00:30 y las 5:30 a. m. La medida se aplicará hasta el 6 de marzo. En ese sentido, la entidad recomendó a los pasajeros con vuelos programados en ese horario verificar con sus respectivas aerolíneas posibles cambios en los itinerarios.
La vicepresidenta de Gestión Contractual de la ANI, Milena Jiménez, explicó que la programación de las obras fue coordinada con antelación para mitigar el impacto en la operación aérea.
“Gracias a la articulación institucional y a las distintas mesas de trabajo en las que se socializó y coordinó las adecuaciones con las aerolíneas y la autoridad aeronáutica hace seis meses, planificamos que estas obras afecten lo menos posible la operación del aeropuerto”, señaló la funcionaria.
¿Cómo será el alcance técnico de las intervenciones en el Aeropuerto de Rionegro?
El plan contempla el restablecimiento de 262,15 metros cúbicos de pavimento, así como la rehabilitación de superficies en zonas estratégicas para el tránsito de aeronaves. Estas labores están orientadas a mantener las condiciones adecuadas para el rodaje, el despegue y el aterrizaje.
Recomendado: Aerocivil presenta la fase final del proyecto de ampliación del aeropuerto José María Córdova
Asimismo, se realizará la reinstalación de redes eléctricas y el repinte del eje de pista. Estas acciones son necesarias para asegurar la visibilidad en las maniobras y reforzar las condiciones de seguridad operacional, especialmente en horarios nocturnos.
La ANI resaltó que este tipo de intervenciones forma parte de su política de fortalecimiento de la infraestructura concesionada. Actualmente, la entidad supervisa 14 aeropuertos en etapa de operación y mantenimiento en el país, bajo esquemas de concesión que contemplan inversiones periódicas para conservar los estándares técnicos exigidos por la autoridad aeronáutica.