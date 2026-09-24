ISA Energía propone unir los sistemas de transmisión regional en Colombia para estabilizar tarifas

ISA es una de las principales compañías del mercado energético colombiano. La compañía se enfoca en tres rubros: energía, infraestructura y telecomunicaciones. En el marco del Congreso de Andesco (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos), el gerente encargado del rubro energético, Carlos Mario Caro, lanzó propuestas para una industria que necesita avanzar en materia de transmisión de energía.
El directivo también mencionó en entrevista exclusiva que la compañía se ha venido preparando para enfrentar la ola de calor que, según las previsiones de entidades clave del sistema energético, llegaría a su máxima intensidad a finales de 2026 e incluso podría extenderse durante el primer cuatrimestre de 2027.
¿Qué propone en materia de integración en redes de transmisión eléctrica?
Primero, el PMO de parte del gobierno para agilizar los proyectos. Se utiliza en la construcción de proyectos. Se necesita desde el gobierno central hacer el seguimiento a los grandes proyectos. Segundo, que el STR (Sistema de Transmisión Regional) que está en la costa Caribe, el STR Norte, y el STR centro y sur se unan en un único STR nacional.
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Eso significa que unimos los sistemas de transmisión regional, que cualquier obra que se haga en la costa, en el Chocó, en Arauca, sea una que la paguemos todos en la tarifa. Como somos muchos los colombianos, entonces reduce la tarifa y se distribuye el riesgo en todo el país. Con eso se podrán hacer proyectos en la región.
Tercero, hacer exhaustivamente un trabajo en los proyectos en la costa Caribe, en el Chocó y en Arauca, que son las regiones donde ha habido proyectos que se han licitado y han quedado desiertos porque no hay un gran elemento que le ponga el verdadero costo a los proyectos.
Cuarto, hay algo que se llama la resiliencia del sistema y en el cual se necesita ampliar la capacidad de cortocircuito para que haya más generación en las subestaciones. Necesitamos que esa regulación salga adelante con unos costos que pueda dar la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) que permitan realizar estas nuevas inversiones.
¿Qué retos tiene ISA en materia de transmisión eléctrica en Colombia?
Operamos y mantenemos 77 % de la transmisión de la energía. El reto está en tener un espacio más grande para poder integrar lo que es transmisión, generación y distribución. Porque hoy por hoy hacer una línea de transmisión dura siete años u ocho años. Hace 20 años demoraba tres años.
Y la generación, como es hidráulica o térmica, demoraba de seis años a ocho años. Hoy con las renovables demoran hasta dos años. Entonces se volvió un cuello de botella la transmisión de energía, en el sentido de que necesitamos unos planes que comprendan generación, distribución y transmisión.
Toda esta logística eléctrica debe estar al mismo tiempo. Pero la transmisión está teniendo algunos atrasos. Por eso es importante que nosotros, como los mayores transmisores del país, empecemos a hablar con el gobierno de cómo podemos integrarnos.
Y una de las cosas que estamos proponiendo es hacer un PMO (Oficina de Gestión de Proyectos, por su traducción en inglés) centralizado que se maneje desde el Ministerio de Minas. En él se coloquen los cinco proyectos más relevantes del país y se haga un seguimiento semanal para saber dónde está trabado, en qué parte está detenido, si en el territorio, la parte ambiental, social o ingeniería.
Este seguimiento permitirá avanzar y no es que el ministerio reemplace todos los otros estamentos, sino que los integre. Esto nos permitirá mostrar resultados a corto plazo y que estos proyectos tengan relevancia en el país.
¿En qué se debe invertir específicamente para que se avance en transmisión eléctrica?
Hay un plan que está a 2030, pero hay muchos proyectos atrasados a 2040 también. Entonces, ¿qué se necesita? Según la Agencia Nacional de Energía (IEA), para 2050 se necesita multiplicar la transmisión de energía por 2,5. Es un valor grande: lo que tenemos hoy multiplicado por 2,5 en los próximos 24 años.
Y hasta hoy hemos hecho esa transmisión desde 1970 hasta ahora. Estamos hablando de 56 años y en la mitad del tiempo hay que duplicar lo que estamos haciendo. Necesitamos ver algo importante que se debe empezar a analizar: cuánto cuesta el no hacer esa transmisión.
Estamos diciendo que la transmisión se está atrasando, hay 25 % atrasado, pero no se dice cuánto cuesta exactamente el no transmitir esa energía o no tenerla a tiempo. Eso puede costar hasta cuatro a seis veces más. Por eso es importante para el país que estos planes que tenemos se hagan rápidamente.
Por eso le estamos proponiendo a la UPME (Unidad de Planeación Minero-Energética) que integremos esto por paquetes, que cojamos todo lo que tienen ahora, que tienen un plan robusto, que hay que hacerlo en tres o cuatro paquetes grandes en los cuales vamos a participar muchos, hasta otros internacionales, porque necesitamos competencia, necesitamos que la tarifa baje. Tenemos que trabajar coordinados, sistémicamente, para tener la energía que se necesita para producir en el país.
¿Existen proyectos para transmisión eléctrica con Venezuela?
En este momento no. Hay unos proyectos de interconexión, en La Guajira, que no están funcionando, uno en San Mateo, que técnicamente se puede viabilizar. También sabemos que en Venezuela hay varios puestos, pero no los conocemos.
¿Cuáles son los desafíos del fenómeno de El Niño para la transmisión eléctrica?
El fenómeno de El Niño que tenemos es lo que está poniendo a prueba la resiliencia del sistema. Nosotros, como sistema de transmisión nacional, estamos sacando todos los repuestos que tenemos, todas las plantas móviles, estamos haciendo todo lo posible, integrados con los operadores de red de la costa, tratando entre todos de salir adelante en este fenómeno de El Niño.
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Lo que necesitamos es tener forma de logísticamente movernos rápidamente, anticiparnos a lo que puede pasar. Por eso ya los mantenimientos los estamos haciendo, ya nos adelantamos, tenemos la red lista para cualquier eventualidad que se presente. Estamos mirando todos los riesgos, cómo los administramos y estamos atentos a lo que pase, monitoreando todo el día y a todas horas lo que pasa.
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