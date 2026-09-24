 Patria, Acciones & Valores y trii lanzan alternativa para invertir desde $500.000 en renta fija latinoamericana

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Patria, Acciones & Valores y trii lanzan alternativa para invertir desde $500.000 en renta fija latinoamericana

Se trata del fondo MLCC · Renta Fija LatAm by Patria Investments, en el que los interesados podrán acceder con importantes rendimientos.

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Alianza entre Patria, Acciones & Valores y trii para habilitar nuevas inversiones
Alianza entre Patria, Acciones & Valores y trii para habilitar nuevas inversiones en Colombia. Imagen: Valora Analitik.

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Patria Investments, Acciones & Valores y la plataforma de inversión trii sellaron una alianza para ofrecer en Colombia una alternativa de inversión en deuda corporativa latinoamericana denominada en dólares.

Se trata del MLCC · Renta Fija LatAm by Patria Investments, un fondo gestionado por Moneda S.A. AGF, parte de Patria Investments, y administrado en Colombia por Acciones & Valores.

El vehículo está disponible para inversionistas colombianos desde septiembre de 2026 y puede adquirirse de manera digital a través de trii, con un monto mínimo de entrada de $500.000.

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El fondo invierte en bonos denominados en dólares emitidos por compañías de distintos países de América Latina, con exposición a sectores como energía, servicios básicos, materiales y bancos. Además, cuenta con liquidez diaria y no establece un periodo mínimo de permanencia.

Al cierre de agosto de 2026, el fondo tenía US$462 millones en activos, una duración de 4,1 años y una calificación crediticia internacional promedio de BB. En ese mismo corte, registraba un retorno neto anual de 9,3 % en dólares desde su inicio y de 6,4 % durante los últimos 24 meses.

Luis Felipe Aparicio, gerente de Acciones & Valores, destacó que la alianza Patria y trii “nos permite acercar una estrategia especializada en crédito corporativo latinoamericano a un mayor número de inversionistas, con un monto de entrada mucho más accesible”.  

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Luis Felipe Aparicio Gómez, nuevo gerente general de Acciones & Valores
Luis Felipe Aparicio Gómez, nuevo gerente general de Acciones & Valores. Foto: Acciones & Valores

Así está distribuido el fondo

A julio de 2026, Brasil representaba el 28,1 % del portafolio, seguido por México, con 16,7 %, y Argentina, con 14,5 %. Chile tenía una participación de 12,9 % y Colombia de 11,2 %.

También había exposición a Perú, Panamá y otros mercados de la región.

Por sectores, energía concentraba el 27 % del portafolio, mientras que servicios básicos y materiales representaban cada uno 16 %, y bancos, 15 %. La distribución puede cambiar de acuerdo con las decisiones del equipo gestor.

“El crédito corporativo latinoamericano ha generado alfa consistente por casi 25 años. Desde diciembre de 2001 supera a los corporativos de mercados emergentes y de Estados Unidos en todos los horizontes, sin excepción”, explicó Aníbal Valdés, co-PM Latam Credit y head of Latam Credit Research de Patria.

El acceso a través de trii reduce el monto mínimo frente al requerido para ingresar directamente al vehículo. Mientras el mínimo de acceso directo es de aproximadamente $15,2 millones (US$5.000), mediante trii se puede invertir desde $500.000.

“trii está obsesionado con darle a los usuarios los mejores productos. Para mí, este es uno de los mejores fondos que tiene el mercado, y Patria es uno de los mejores gestores de la región”, señaló Esteban Peñaloza, cofundador y CFO de trii.

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