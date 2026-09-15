Grupo Argos y Nicky Jam entregaron la primera vivienda de Adopta un Hogar en Quibdó: así avanza la construcción de 1.000 viviendas

Ya ha pasado más de un mes del terremoto que afectó al occidente colombiano, y en los lugares afectados, la solidaridad empieza a convertirse en hogares construidos.
Puntualmente, en el barrio Medrano de Quibdó, la familia Asprilla recibió la primera vivienda de Adopta un Hogar, la iniciativa impulsada por Grupo Argos y Nicky Jam para contribuir a la construcción de 1.000 viviendas en Colombia, 500 de ellas en Chocó.
La entrega se realizó en el marco de un esfuerzo articulado con la estrategia de reconstrucción liderada por el Gobierno Nacional, el Fondo Milagro, la oficina de la Primera Dama, el Ministerio de Vivienda, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Quibdó y demás autoridades nacionales y territoriales.
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Es así como la vivienda antes mencionada representa el primer resultado tangible de un compromiso que requerirá inversiones superiores a $100.000 millones, considerando las soluciones de vivienda, el transporte de materiales y la mano de obra necesaria para ejecutar las 1.000 intervenciones previstas.
Juan Esteban Calle, presidente del grupo empresarial, expresó en la entrega: “Darling, para usted y para su familia esta casa representa un nuevo comienzo. Pero también representa algo más grande: la primera materialización de un compromiso con 1.000 familias colombianas. Hoy tenemos una vivienda terminada y 999 razones más para seguir trabajando. Lo haremos de la mano del Gobierno Nacional, de las autoridades locales, de las comunidades y de todas las empresas y ciudadanos que han decidido sumar sus capacidades a la reconstrucción de Colombia”.
Así fue el proceso de construcción de la primera casa de Adopta un Hogar
Antes de comenzar la construcción, el modelo de la primera vivienda fue socializado con la familia y la comunidad para conocer sus necesidades y las características que debía incorporar la nueva vivienda.
A partir de esa conversación, la solución fue ajustada para responder no solamente a criterios estructurales, sino también a las condiciones climáticas, el entorno y las prácticas culturales y familiares de la comunidad.
El proceso comenzó con la evaluación de las condiciones del lote y su estabilidad, seguido por la preparación del terreno y la instalación de las redes de agua y energía. La vivienda se levantó mediante un sistema de steel frame, una tecnología de construcción liviana basada en perfiles de acero que permite organizar y agilizar el ensamblaje en sitio.
Como dato adicional, la comunidad no será únicamente beneficiaria de la reconstrucción, pues los habitantes del territorio serán capacitados en el sistema constructivo para participar directamente en las obras y para que parte del conocimiento necesario para reconstruir permanezca instalado en Chocó.
“No estamos llegando al territorio con viviendas prediseñadas para simplemente instalarlas. Estamos escuchando, ajustando y construyendo con las familias. Queremos viviendas seguras, sismorresistentes y cómodas, pero también hogares que respondan a la manera como las personas viven. Y queremos que el proceso deje algo adicional: conocimiento y capacidades en las comunidades para que ellas sean protagonistas de la reconstrucción”, aseguró Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos
Esta primera vivienda evidencia también el modelo de colaboración que Adopta un Hogar busca escalar durante la reconstrucción. Grupo Argos y Nicky Jam aportaron la vivienda, pero el Ejército Nacional se vinculó con mano de obra para la construcción y con la entrega de camas y colchones.
Por otra parte, otro aliado, Haceb, aportó los electrodomésticos, mientras que ABB los elementos del sistema eléctrico, Pintuco la pintura, Rotoplast llegó con soluciones para el sistema hidráulico y séptico.
A su vez, Itaú y la Fundación Grupo Social se vincularon con recursos económicos, la Fundación Grupo Argos incorporó una solución para el acceso a agua segura. También la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Quibdó y sus equipos técnicos y de planeación han sido fundamentales para la articulación territorial y el avance del proyecto.
Detalles de la distribución de las 1.000 viviendas
En articulación con el Fondo Milagro, el Ministerio de Vivienda, las gobernaciones, alcaldías y autoridades territoriales, Adopta un Hogar definió inicialmente los principales núcleos en los que concentrará sus capacidades:
Para Chocó serán 500 viviendas repartidas en Quibdó, Unión Panamericana, Brubatá en Tadó, Samurindó en Atrato y el corregimiento de Opogodó, en Condoto.
Por su parte, el Valle del Cauca recibirá 235 viviendas en Argelia, El Águila y El Cairo, mientras que Risaralda tendrá 100 viviendas en Dosquebradas, Caldas la misma cantidad en Chinchiná, en articulación con la Federación Nacional de Cafeteros.
Y finalmente, Quindío 40 viviendas y Antioquia 25 viviendas en Andes y Ciudad Bolívar.
Cabe resaltar que, esta misma semana, Adopta un Hogar tiene previsto entregar su segunda vivienda en Ciudad Bolívar, Antioquia, como parte del despliegue progresivo de los diferentes frentes de construcción.
Un dato clave, y es que la identificación de las familias beneficiarias se realiza de manera articulada con las alcaldías, gobernaciones, el Fondo Milagro y las autoridades competentes, contrastando censos y condiciones particulares de cada hogar.
Este trabajo se complementa con el acompañamiento de la Red Pro y organizaciones sociales con conocimiento de los territorios, con el propósito de que la priorización responda a criterios técnicos y sociales.
Así las cosas Adopta un Hogar continuará trabajando junto con el Gobierno Nacional, el Fondo Milagro, las gobernaciones, alcaldías, comunidades, empresas y organizaciones sociales para contribuir a que las familias afectadas recuperen una vivienda segura.