La ola de calor en Colombia va a llevar a un alza en las tarifas de energía: gerente de la Empresa de Energía de Pereira

La Empresa de Energía de Pereira atiende a los usuarios de Pereira y Cartago. Según explicó su gerente, Yulieth Porras, la compañía cuenta con cerca de 252.000 usuarios y tiene cobertura total en su área de operación.
En el marco del Congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos (Andesco), Porras habló sobre los retos que traerá el fenómeno de El Niño en 2026 y el avance en la recuperación del servicio de energía para los usuarios tras el terremoto.
¿Qué previsiones tiene frente al fenómeno de El Niño?
Lo que estamos viendo es que va a haber un aumento considerable en las tarifas de energía, especialmente por el aumento de la componente que se compra en bolsa. Pero con la activación del estatuto de abastecimiento, estamos observando que va a haber un incremento en las restricciones. }
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Nosotros somos de los pocos operadores de red que tenemos una buena contratación, apenas tenemos una exposición de 10 % a 12 % a la bolsa de energía, pero finalmente, con la activación del estatuto, lo que estamos viendo es que va a haber un aumento en la componente restricciones del resto del país, es decir, que a pesar de que estamos bien contratados, seguramente vamos a tener un aumento en tarifa.
¿Están expuestos a la bolsa de energía de manera prolongada o es algo coyuntural?
Para la vigencia 2026 siempre tratamos de estar contratados entre 10 % y 15 %. Eso depende de las ofertas de energía que vengan de los generadores. Entonces, lo que hacemos es estar constantemente con procesos abiertos para comprar energía para nuestro mercado regulado. Desde luego, mantenemos contacto permanente con las generadoras para que participen dentro de nuestros procesos.
¿De cuánto podría ser el aumento tarifario por el fenómeno de El Niño?
Para este mes (septiembre de 2026) estamos viendo una disminución de 4 % debido a que hubo una baja en la demanda el mes anterior por el terremoto, pero si nuevamente llegamos a las condiciones normales de consumo que se venían dando en el municipio, seguramente habrá incrementos entre 2 % y 3 %.
Frente a eso hemos hecho una propuesta al Gobierno Nacional y es excluir a Empresa Energía de Pereira del área de distribución centro, lo que llevaría a que la tarifa disminuya más o menos $100; eso representa 10 % del total de la tarifa.
Estamos viendo que, por las condiciones del terremoto, no se están viendo los incrementos dentro de esa demanda, y por lo tanto, el aumento de la tarifa está controlado por parte de nosotros. Un aumento de 2 % o 3 % es normal en las tarifas.
Lo que estamos viendo es que la demanda, de acuerdo a las condiciones que tuvimos desde el mes de agosto, está totalmente plana, no ha habido incrementos considerables. Por lo tanto, no estamos viendo incrementos significativos en la tarifa para Pereira.
¿Cómo los impactó el terremoto?
A los tres días del terremoto ya teníamos 97 % de nuestros usuarios con el servicio totalmente restablecido. Este 3 % restante son precisamente los usuarios que resultaron afectados, donde en este momento el municipio está trabajando en las demoliciones y donde no podemos restablecer el servicio dadas las condiciones de seguridad de la zona para Pereira, que es diferente al resto de las ciudades que fueron afectadas.
Encontramos que el terremoto afectó la zona centro de la ciudad, que es el corazón financiero y comercial. Inclusive de 11.000 usuarios que hemos visto que están afectados, que perdieron totalmente su vivienda, la gran mayoría, podría ser más o menos 85 %, son usuarios de estrato 5, 6 y comerciales.
Frente a esas condiciones, desde luego tenemos que hacer una proyección de demanda futura. Por esa razón es que hubo una disminución en la compañía de la demanda de energía, porque son los usuarios que más demandan.
Seguimos trabajando para restablecer el servicio, para conseguir condiciones tarifarias adecuadas. Hasta ahora, el gobierno nacional no ha reglamentado la entrega de subsidios adicionales para las familias damnificadas. Sin embargo, desde la empresa estamos trabajando para poder garantizar una tarifa justa y que no se den aumentos significativos dentro del costo de la factura.
¿Qué cobertura tienen y a cuántos usuarios atienden?
Nosotros prestamos el servicio de energía como operador de red en el municipio de Pereira y en Cartago, que es al norte del Valle. Atendemos más o menos a 252.000 usuarios y nuestra cobertura es de 100 %.
¿Cuáles son los retos que están enfrentando?
Hasta hace un mes, nuestro principal problema eran precisamente los que tienen todo el resto de las empresas del sector frente al tema de posible racionamiento de energía. Sin embargo, esa prioridad cambió.
Nuestra prioridad es el restablecimiento del servicio, recuperar rápidamente la infraestructura que se perdió y volver a estabilizar lo que teníamos. Menos mal, nosotros veníamos en un proceso de inversión fuerte desde hace más de seis años y casi que hemos cambiado la totalidad de la infraestructura eléctrica tanto en Cartago como en Pereira.
Desde el punto de vista de distribución, que es el servicio que nosotros prestamos, tenemos en este momento una infraestructura adecuada para inclusive atender el crecimiento de la demanda para los próximos 10 años de los municipios.
Frente a los retos que se tienen, a nivel nacional, son los que tienen que ver con la transmisión y generación de energía, pues lo que podemos aportar como operadores de red son las campañas de uso racional y eficiente de energía, que ahora, en las condiciones en las que estamos en los municipios que fueron afectados por la tragedia, lo que tenemos que hacer es casi restablecer y mantener el consumo.
Por ejemplo, Pereira es uno de los operadores o las zonas del país o mercados donde disminuyó en agosto el consumo de energía 8 %. Algunos de los demás operadores tuvieron un crecimiento.
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¿Cuántos recursos le dan al Ministerio de Minas y Energía?
El mercado Pereira tiene una particularidad diferente al resto de los mercados y nosotros, en lugar de recibir subsidios por parte del Gobierno Nacional, trasladamos al Ministerio de Minas. Es decir, al hacer el cruce entre subsidios y contribuciones, llegan más o menos mensualmente entre $300 millones y $400 millones que son trasladados al ministerio. Nosotros no tenemos esa dificultad frente al retardo en el pago de los subsidios por parte del gobierno nacional.
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