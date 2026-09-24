Bank of America eleva con fuerza su proyección para el petróleo Brent en segundo semestre de 2026

El mercado petrolero enfrenta un escenario de mayor presión por la prolongación de las tensiones geopolíticas, el deterioro de los inventarios globales y las disrupciones en el suministro, que podrían elevar las estimaciones en el corto plazo.
Ante este panorama, Bank of America elevó su proyección para el precio del Brent durante el segundo semestre de 2026 a US$95 por barril, desde los US$83 previstos anteriormente.
Para 2027, el banco estima un precio promedio cercano a US$80 por barril, aunque advierte que los riesgos para esta proyección son principalmente al alza.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Relacionado: Inversionistas ven a Colombia como su mercado favorito en la región, según encuesta de Bank of America
Sin embargo, un escenario de mayor tensión geopolítica podría llevar los precios a niveles significativamente superiores.
BofA señala que, si los enfrentamientos se prolongan hasta la primavera de 2027 o aumenta el daño sobre la infraestructura petrolera, el Brent podría superar ampliamente los US$150 por barril, en un nivel que contribuiría a contener la demanda global de petróleo.
Disrupciones en el petróleo presionan la economía global
Bank of America estima que la interrupción de la producción petrolera desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán es la mayor observada frente a episodios históricos comparables.
En el estrecho de Ormuz, las disrupciones habrían alcanzado un máximo de 14 millones de barriles diarios y recientemente han promediado entre cuatro y ocho millones.
El aumento de los precios de la energía también está elevando las expectativas de inflación y encareciendo el financiamiento de los gobiernos. Los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años han subido cerca de 100 puntos básicos en varios mercados desarrollados, con Reino Unido y Alemania entre los países donde más han aumentado las expectativas de inflación.
Pese a las tensiones, la economía mundial ha mostrado una mayor resistencia de la prevista. En Estados Unidos, el PIB nominal creció 6,5 % en el segundo trimestre, mientras el gasto en energía continúa por debajo del 4 % del PIB mundial.
Caen los inventarios mundiales de petróleo
Los inventarios mundiales de petróleo han disminuido con fuerza desde marzo, cuando alcanzaron 5.900 millones de barriles. Desde entonces, BofA estima una reducción de al menos 350 millones de barriles, mientras las reservas estratégicas de los países de la OCDE también han caído considerablemente.
China ha reducido sus inventarios comerciales por debajo de 750 millones de barriles, pero prácticamente no ha utilizado su reserva estratégica, estimada en 500 millones. Según Bank of America, el país todavía tendría margen para liberar más de 200 millones de barriles si fuera necesario.
Rusia y Medio Oriente registran una fuerte caída en las exportaciones de productos refinados. En Rusia, cerca del 43 % de la capacidad de refinación está afectada y se restringieron las exportaciones de diésel y gasolina, mientras varios países de Medio Oriente exportan volúmenes mínimos.
En contraste, Estados Unidos ha ganado participación en los mercados globales de petróleo y gas natural y se ha convertido en un importante exportador neto de crudo, gasolina, diésel, etano, propano, petroquímicos y gas natural licuado (GNL).
—