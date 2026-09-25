Recicladores de oficio del programa Faro Postobón recibieron bonos para mejoramiento de vivienda

Como parte de su compromiso con la economía circular y el reciclaje inclusivo, Postobón, en alianza con PepsiCo, entregará 100 bonos para mejorar las viviendas de recicladores de oficio vinculados al programa FARO Postobón.
Los beneficiarios están ubicados en 17 ciudades y municipios: Medellín, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado, Caldas, Cali, Bogotá, Pasto, Villavicencio, Valledupar, Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, Yopal, Pamplona y Cúcuta. Cada uno recibirá un millón de pesos para adecuar y mejorar su vivienda, contribuyendo a su bienestar y calidad de vida.
La primera entrega, realizada en las oficinas de Postobón, benefició a 40 recicladores de Medellín, Copacabana, Bello, Itagüí, Envigado y Caldas. Los 60 bonos restantes se entregarán a partir de la primera semana de octubre.
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“Contar con una vivienda digna es fundamental para el bienestar de los recicladores. Además, fortalece su reconocimiento como personas esenciales para la sociedad. Nos enorgullece saber que, gracias a esta iniciativa, hemos podido demostrar el compromiso que tenemos con ellos, desde una premisa básica: darles a los recicladores un mejor espacio para vivir”, explicó Catalina Echavarría, directora de la Fundación Postobón.
Gabriel Noreña, reciclador de oficio, es uno de los beneficiarios. Vive en el barrio Santo Domingo Savio, de Medellín, con su esposa, hijos y nietos. “Las paredes de mi casa estaban completamente desgastadas y llenas de humedad. Ahora, con este recurso, la situación cambiará: podré eliminar la humedad y pintar la casa. Mi familia está feliz con la noticia y yo estoy mucho más tranquilo porque la vivienda quedará mejor”, dijo.
El caso de Gabriel refleja las necesidades habitacionales de los recicladores. Según un diagnóstico de calidad de vida realizado por Postobón, el 76 % de los participantes del programa no tiene vivienda propia y el 90 % vive en estratos 1 y 2. Sobre las condiciones de sus hogares, el 24 % señaló que necesita mejorar techos y paredes; el 10 %, la cocina; y el 14 %, los baños.
Desde 2022, FARO Postobón ha entregado 835 bonos de mejoramiento de vivienda a igual número de recicladores en 22 departamentos, con una inversión cercana a $850 millones. Los recursos se han destinado a adecuar techos, ventanas, paredes, baños y cocinas, así como a adquirir electrodomésticos y enseres esenciales para el hogar.
“Avanzar hacia una economía circular requiere mucho más que recuperar materiales: implica fortalecer todo el ecosistema y, especialmente, reconocer a quienes lo hacen posible cada día. Desde PepsiCo valoramos el trabajo de FARO Postobón porque integra la circularidad como un modelo de gestión con impacto económico, ambiental y social. La entrega de estos bonos de vivienda representa justamente esa visión: contribuir al bienestar y la calidad de vida de los recicladores de oficio, actores fundamentales para construir sistemas de aprovechamiento más sólidos, inclusivos y sostenibles”, aseguró Santiago Murray, gerente general de PepsiCo Bebidas para la Región Pacífico Centro, compañía que ha apoyado la iniciativa.
¿Qué es FARO Postobón?
FARO Postobón beneficia a 5.806 recicladores de oficio en 50 municipios de 20 departamentos y brinda una oferta integral de servicios tanto a ellos como a las 55 organizaciones que los agrupan. Así, el programa se ha consolidado como referente en economía circular, especialmente por impulsar la recolección y el aprovechamiento de materiales posconsumo de envases y empaques, como PET, plástico, vidrio, cartón, Tetra Pak y aluminio, entre otros.
Los recicladores reciben seguros de vida, dotación de trabajo y bonos de alimentación y bebidas, entre otros servicios. Por su parte, las organizaciones que los congregan reciben apoyo para su gestión y operación mediante equipos, motocarros, adecuaciones locativas, pago de arriendos, formación empresarial y asesoría para su consolidación como unidades productivas.
Gracias al programa FARO Postobón, en 2025 se logró la gestión de 114.418 toneladas de materiales aprovechables y reciclables, que se reincorporaron a ciclos productivos, evitando que terminaran como basura en rellenos sanitarios.