“El Gobierno tiene que hacer una caída del gasto público y expandir el sector privado”: Mauricio Reina de Fedesarrollo

Durante el segundo día del Claro Tech Summit 2026, en Cartagena, Mauricio Reina, líder de investigación de Fedesarrollo, tuvo su panel Mirada País, desde donde lanzó advertencias sobre el futuro macroeconómico de Colombia.
“Esta economía creció durante los primeros 15 años de este siglo a tasas cercanas al 5 %. Crecimos 4,7 % más o menos. Hoy estamos creciendo a la mitad. Venimos de una pandemia, de dificultades y estamos en una economía que está recalentada”.
En sus palabras, explicó que si se trata de crecer mucho más de manera “indiscriminada”, tendríamos mucha más inflación, más desequilibrios, generando un cuello de botella.
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Dejó claro que si las cosas salen como el Gobierno de Abelardo de la Espriella está planteando, el crecimiento potencial debería duplicarse frente al que hoy se tiene.
“En 4 años deberíamos estar, si todo sale bien, creciendo por encima del 4 %, lo cual ya es un dato importantísimo para hacer presupuestos y mirar proyecciones”.
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Reina advirtió que la manera en que la economía está creciendo después de pandemia es insostenible. “Todos sabemos el problema que se generó con el aumento excesivo del gasto público. Es un problema insostenible”.
Por lo anterior, afirmó que el Gobierno tiene que hacer una caída del gasto público, una reducción del protagonismo público en el crecimiento y expandir el sector privado.
Sobre el potencial de expansión, anticipó a la audiencia que es de 7 p.p del PIB, que en sus cálculos es más o menos $140 billones al año, “lo que puede aumentar la inversión del sector privado de acuerdo con nuestros patrones históricos”.
Y aunque se ha estado contrayendo la capacidad productiva y el Gobierno ha jugado un papel protagónico, dejó claro que el país sigue siento interesante, “porque si ustedes ven el crecimiento de las principales economías de América Latina, en medio de todos ellos en los últimos 10 años Colombia ha crecido más que esos países”.
Lo anterior ha estado impulsado por el consumo, que viene jalonando a la economía desde la pandemia hacia adelante, esto incluye conciertos, eventos, restaurantes, y entre otras cosas derivadas de la ayuda del dólar. Para que haya mayor poder adquisitivo de productos importados.
Sin embargo, el gasto público sigue haciendo fuerza en los gráficos.
Sobre la inversión, dijo: “si nosotros caímos de crecer 4,7 % o 4,5 % a 2,7 %, es porque se fue contrayendo la capacidad de producción de la economía. Y eso se fue contrayendo porque la inversión se fue quedando rezagada frente al pico”.