Antioquia Gold proyecta ampliar su producción y sumar una tercera mina en Colombia

La compañía dedicada principalmente a la producción de oro en Colombia, Antioquia Gold, proyectó ampliar su capacidad de operación y avanzar en el desarrollo de una tercera mina en el país. Así lo explicó Diego Heilbrunn, CEO de la compañía, quien señaló que la empresa espera que estos proyectos se concreten entre finales de 2027 y comienzos de 2028.
La compañía produce principalmente oro, mientras que la plata representa cerca de 2 % de su producción. Actualmente, Antioquia Gold procesa cerca de 1.200 toneladas de mineral al día, equivalentes a aproximadamente 500.000 toneladas al año.
Este volumen se traduce en una producción de entre 30.000 y 40.000 onzas de oro, dependiendo del año y de la ley del mineral. En cuanto a ingresos, dijo señaló que la compañía factura alrededor de US$150 millones al año.
Ampliación de la operación
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La compañía tiene actualmente dos operaciones en producción, Guaico y Guayabito, que hacen parte de una misma operación y cuentan con diferentes bocaminas. Ambas se encuentran en desarrollo y tienen planes para continuar creciendo.
De acuerdo con Heilbrunn, el principal proyecto de la compañía es ampliar la planta de procesamiento, iniciativa que está relacionada con la expansión de las operaciones mineras existentes y con el desarrollo de nuevos recursos.
“Tenemos un proyecto de ampliar nuestra planta, que es una inversión relevante, porque va de la mano con ampliar la mina y ampliar varias cosas que venimos arrastrando hace unos años”, expresó.
De esta manera, la expectativa de Antioquia Gold es que entre finales de 2027 y comienzos de 2028 pueda contar con tres minas en producción: dos operaciones ampliadas y una nueva.
La capacidad contemplada en el permiso es de 1.850 toneladas al día, lo que representa casi 50 % más frente a las 1.200 toneladas que actualmente procesa la compañía.
Con este incremento, Antioquia Gold estima que su producción podría pasar de entre 30.000 y 40.000 onzas de oro a un rango de entre 45.000 y 55.000 onzas.
Proyecto La Palma
Además de las dos operaciones que actualmente están en producción, Antioquia Gold adelanta actividades de exploración en el proyecto La Palma, que la compañía busca convertir en su tercera mina en Colombia.
La expectativa es desarrollar este proyecto en conjunto con la ampliación de la planta, de manera que pueda convertirse en una nueva operación productiva hacia finales de 2027 o comienzos de 2028.
Perspectivas para la minería en Colombia
Frente a la situación del sector, Heilbrunn manifestó que tiene una perspectiva más optimista frente a la que tenía hace un año. Luego señaló que el país tiene oportunidades que no han sido aprovechadas.
“Colombia va a darse cuenta del potencial que tiene y lo va a querer aprovechar”, afirmó.
El ejecutivo manifestó que, desde su perspectiva, el actual Gobierno podría impulsar el desarrollo de esos proyectos mediante la simplificación de trámites y el acompañamiento en las gestiones necesarias para avanzar.
Heilbrunn también destacó que Colombia tiene potencial para desarrollar una industria minera de mayor escala y puso como referencia los procesos que, según explicó, han vivido Perú y Chile en las últimas décadas.
Minería subterránea
Antioquia Gold realiza sus operaciones mediante minería subterránea de vetas. Heilbrunn explicó que algunos de estos mineros han podido ser formalizados y actualmente trabajan con la compañía, mientras que otros no han aceptado procesos de formalización, deben ser retirados de los títulos por las autoridades.
Finalmente, el CEO de Antioquia Gold señaló que la compañía mantiene una perspectiva positiva sobre el desarrollo de la industria minera en Colombia y manifestó su disposición a participar en ese proceso.
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“El mundo necesita los minerales que Colombia tiene, y la pelota está en cancha del país”, concluyó.