Banco de la República tomará importante decisión sobre las tasas de interés en Colombia en los próximos días

El miércoles 30 de septiembre, el Banco de la República tomará una nueva decisión sobre las tasas de interés en Colombia, luego de que en agosto se reuniera la Junta, pero no se definieran cambios en la tasa de política monetaria.
Son varios los hechos que condicionan la decisión del emisor. Uno de los más importantes es el comportamiento de la inflación en agosto, que registró una variación anual del 6,24 % y superó las expectativas de los analistas locales.
Cabe recordar que el Banco de la República mantiene las tasas de interés en niveles altos debido a que la inflación repunta más de lo previsto y a que continúan materializándose escenarios externos de incertidumbre.
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En ese sentido, el mercado espera que las tasas no bajen. Solo podría contemplarse una postura menos restrictiva del emisor para el próximo año, dependiendo de si la inflación empieza a desacelerarse con fuerza.
Lo que se espera para las tasas de interés en Colombia
Los principales analistas locales prevén que las tasas de interés en Colombia se mantengan en el 12 %, aunque algunas estimaciones señalan que el indicador podría aumentar entre 25 y 50 puntos básicos.
Hay que tener en cuenta que, al cierre del año, se prevé que la tasa de política monetaria siga subiendo e incluso termine cerca del 13 %, a la espera también de los nuevos mensajes de la Fed.
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Sobre este último punto, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a subir sus tasas de interés y se espera que en los próximos meses se produzca otro aumento.