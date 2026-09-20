Revolut aterriza en Colombia con cinco planes de suscripción y una propuesta de libre elección para los usuarios

Luego de obtener la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fintech europea Revolut llega al país con una estructura basada en cinco planes de suscripción, que van desde una opción sin costo hasta alternativas de categoría premium.
Y es que, a diferencia de la banca tradicional, donde los beneficios superiores suelen asignarse según la capacidad crediticia del cliente, Revolut permitirá que cada usuario elija el nivel de servicio que prefiera.
En el marco del Latam Fintech Market 2026 celebrado en Barranquilla, Diego Caicedo, CEO de Revolut Colombia, detalló en entrevista con Valora Analitik la oferta comercial con la que el neobanco iniciará operaciones.
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Colombia será el primer mercado en el que Revolut lanzará desde el primer día el portafolio integral que ofrece en países como España o Inglaterra. Actualmente, más de 200.000 personas se encuentran en la lista de espera para acceder a la plataforma.
Para respaldar su operación y solidez patrimonial, la entidad destinará $400.000 millones en el país.
Caicedo enfatizó que el modelo de la entidad busca dar autonomía total al consumidor: «Creemos que el cliente tiene el derecho a escoger», dijo. Luego explicó que la diferencia con el modelo bancario habitual es que un usuario puede tener el máximo cupo de crédito en el Plan estándar gratuito o, por el contrario, un cupo menor en el plan más alto.
De hecho, el plan de entrada a la compañía, de costo cero y sin cobros de mantenimiento, no depende del cupo de crédito asignado ni requiere requisitos de elegibilidad especiales.
La oferta total abarca cinco niveles, siendo el Plan ultra el nivel de mayor gama con la cartera más amplia de beneficios. Además, los usuarios acumularán puntos (Revpoints) tanto en sus tarjetas de débito como de crédito. Estos podrán convertirse en millas para 32 aerolíneas diferentes.
Los planes incluyen, por ejemplo, acceso a salas VIP (lounges) en aeropuertos, la inclusión de ChatGPT, acceso a servicios de salud y suscripciones a diarios internacionales, entre otros.
«Nuestro norte es convertirnos en el banco principal; no queremos ser una tarjeta más en la billetera de nuestros clientes», señaló respecto a la meta de la compañía en el mercado colombiano.
Además, el banco anunció que pondrá a disposición bolsillos de ahorro con tasas de interés competitivas, las cuales variarán según el plan suscrito por el cliente.