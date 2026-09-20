José Manuel Restrepo representará a Colombia en la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, viajó la mañana de este domingo 20 de septiembre rumbo a la ciudad de Nueva York para representar al país y al presidente Abelardo de la Espriella en la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Restrepo despegó antes del amanecer desde el aeropuerto internacional El Dorado en un vuelo comercial, una medida adoptada en el marco de la crisis fiscal que afronta el país.
«Tenemos una cantidad de reuniones sobre temas empresariales y de atracción de inversión para nuestro país, incluso académicas, alrededor de los temas del futuro de Colombia en materia de seguridad y crecimiento económico», dijo en un video publicado en sus cuentas oficiales.
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Esta sesión de la Asamblea General se viene desarrollando en la sede central de la ONU en Nueva York bajo la presidencia del diplomático Khalilur Rahman (de Bangladesh) y con el lema: «Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos».
El propósito fundamental de esta cumbre es abordar los principales desafíos globales en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, incluyendo los conflictos armados, la seguridad internacional, la transición energética frente al cambio climático, la preparación ante pandemias y los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El martes 22 de septiembre iniciará el debate general con intervenciones de los jefes de Estado y de Gobierno de los 193 estados miembros. Al día siguiente tendrá lugar la Cumbre sobre acción climática y transición justa convocada por el secretario general de la ONU, António Guterres.
La intervención central de José Manuel Restrepo ante el pleno de la ONU está programada para el jueves 24 de septiembre. A la par de los compromisos multilaterales, la agenda del viceministro en Nueva York incluye reuniones bilaterales a partir del lunes con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas, y con Luis Abinader, presidente de República Dominicana.
Mañana por la tarde liderará una rueda de negocios con empresarios para incentivar la inversión privada en Colombia y durante la semana mantendrá reuniones con fondos de inversión, organismos multilaterales, empresarios y sectores académicos para discutir la estrategia de crecimiento económico y seguridad del país.
De hecho, el funcionario realizará desde Nueva York el prelanzamiento de las Semanas Milagro, una iniciativa para posicionar proyectos estratégicos colombianos ante inversores internacionales, en el marco de la hoja de ruta Misión Crecer.
El evento terminará el 29 de septiembre con la plenaria para la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
Vale la pena recordar que la semana anterior tuvo la reunión la reunión de líderes centrada en la evaluación y aceleración de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Asistencias destacadas y grandes ausencias
La cumbre diplomática contará con la presencia de numerosos gobernantes mundiales, entre ellos el presidente de Ucrania, Volódimir Zelenski; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham; el primer ministro de Hungría, Péter Magyar; y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
También asistirán el presidente de Irán, Masud Pezeshkian (cuya delegación fue autorizada por el gobierno anfitrión de EE. UU.), el rey Abdalá II de Jordania, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el líder del Gobierno de Yemen, Rashad al Alimi.
En representación de las delegaciones de grandes potencias acudirán el vicepresidente chino Han Zheng y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Serguéi Lavrov. Por Cuba intervendrá el canciller Bruno Rodríguez, mientras que a nivel regional estará presente el presidente de República Dominicana, Luis Abinader.
Sin embargo, Vladímir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China) no acudirán presencialmente. La ausencia de Xi destaca debido a que tiene programada una reunión con Donald Trump en Washington esa misma semana.
Tampoco estarán presentes el canciller alemán Friedrich Merz ni la primera ministra de Italia Giorgia Meloni.
Además, al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, se le denegó el visado de entrada a EE. UU., por lo que su intervención se realizará por videoconferencia.
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