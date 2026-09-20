Entrevista | Colplast espera llegar a más países de Latinoamérica: prepara nuevos lanzamientos y revela proyecciones de crecimiento

El departamento de Antioquia siempre ha sido destacado por el potencial de sus empresas, el impulso del sector privado y el sector productivo, referentes de crecimiento y desarrollo.
En este territorio, hace 25 años se fundó Colplast, una empresa de transformación de plástico por inyección, con sede en La Estrella, y que a la fecha maneja un portafolio que supera las 1.500 referencias en categorías de hogar: muebles, organización, aseo y línea térmica (Colcamping).
Su operación está constituida por 34 máquinas inyectoras, 16 robots, 8 bandas transportadoras y 2 peletizadoras propias, en una planta de 11.000 metros cuadrados donde trabajan más de 410 colaboradores.
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Por su parte, a nivel comercial, el canal tradicional, distribuidores y mayoristas a nivel nacional son su principal motor, con el 95 % de las ventas. Sin embargo, le siguen apostado a fortalecer su presencia digital y comercio internacional.
En conversación con Valora Analitik, Gabriel Jaime Cadavid, su gerente general, contó sobre las proyecciones que tiene el negocio, las inversiones que se han realizado a lo largo de 2026 y algunos retos que enfrenta actualmente el sector.
Empezó explicando que uno de los principales desafíos es la velocidad con la que están cambiando las tendencias de consumo.
“Hoy los espacios del hogar evolucionan rápidamente y esto exige una mayor capacidad de adaptación, así como inversión, tiempo y planeación para el desarrollo de nuevos productos y moldes”.
Pero no solo eso, pues se suman retos como la competencia informal y el crecimiento de las importaciones directas desde Asia, que ejercen una fuerte presión sobre los precios.
Por otro lado, en cuanto al cambio de Gobierno, manejan expectativas positivas. “Creemos que, con condiciones que favorezcan la inversión, la generación de empleo, la industria nacional y la competitividad, las empresas podemos contribuir activamente al crecimiento y bienestar de la nación”.
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Colplast espera crecer 15 % al cierre de 2026: inversiones y nuevos lanzamientos
El gerente general fue enfático en resaltar que proyectan llegar a $130.000 millones al cierre de 2026, una meta de crecimiento cercana al 15 %.
Y aunque en sus palabras el año arrancó fuerte, entre junio y agosto sintieron una desaceleración del mercado, y para el segundo semestre esperan una reactivación de la demanda, apoyada en una eventual baja de tasas de interés del Banco de la República que dinamice el consumo de los hogares.
Sobre las inversiones, mencionó cerca de US$960.000 en la compra de seis nuevas máquinas inyectoras: tres grandes de 1.200 toneladas y tres medianas de 500 toneladas.
“Cuatro de ellas amplían nuestra capacidad instalada y dos corresponden a renovación de equipos. Con esto llegamos a 34 inyectoras en total y esperamos aumentar nuestra capacidad de transformación en aproximadamente un 10 %”.
El enfoque con dicha inversión estuvo puesto en fortalecer las líneas de aseo, organización y muebles, categorías donde ven el mayor potencial de crecimiento.
Pero no solo eso, pues la empresa antioqueña está ampliando sus líneas de aseo, muebles y Colcamping con nueve nuevos productos, y continúan apostándole a las nuevas tendencias de color. Adicional a eso, en exportaciones, buscan consolidar su presencia y llegar a nuevos mercados en diferentes países de Latinoamérica.
“Nuestra meta para los próximos 24 meses es mantener un crecimiento superior al 24 %, de manera rentable y sostenible, consolidando a Colplast como una marca reconocida más allá del canal tradicional”, concluyó el gerente general.