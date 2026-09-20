Escalada militar en Medio Oriente: bloqueo energético presiona la economía de EE. UU.

A siete meses del estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán, la crisis regional se profundiza con una nueva ofensiva de los rebeldes hutíes en Arabia Saudita, advertencias de seguridad por parte del Departamento de Estado y un creciente malestar social en EE.UU. por el alza de los combustibles a pocas semanas de las elecciones legislativas.
El Departamento de Estado de EE.UU. emitió una alerta de seguridad urgente instando a sus ciudadanos en Medio Oriente a extremar precauciones o reconsiderar sus viajes ante el peligro inminente de una «escalada imprevista» que podría provocar cancelaciones masivas de vuelos e interrupciones en el espacio aéreo.
La advertencia oficial se produjo tras el lanzamiento de un ataque coordinado con misiles balísticos, misiles de crucero y drones por parte de los rebeldes hutíes de Yemen contra objetivos sensibles en Arabia Saudita, generando explosiones y serias demoras cerca del aeropuerto internacional de Riad.
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La gravedad del escenario obligó al presidente Donald Trump a interrumpir abruptamente su estancia en Camp David para regresar de emergencia a la Casa Blanca. Al mismo tiempo, los servicios consulares estadounidenses advirtieron que Irán y sus milicias aliadas podrían perpetrar ataques contra intereses, empresas e instituciones estadounidenses en diversas partes del mundo.
Teherán amenaza con «ataques devastadores»
En el plano militar, el Comando Central Khatam al-Anbiya del ejército iraní lanzó una dura advertencia afirmando que responderá con «ataques devastadores, continuos y dolorosos« contra todas las bases e intereses de EE. UU. en la región si Washington «comete un error», de acuerdo con medios internacionales.
La tensión bélica, que se ha prolongado por casi siete meses tras los bombardeos lanzados por EE. UU. e Israel contra objetivos iraníes a finales de febrero, mantiene paralizada una de las rutas marítimas más críticas para el comercio global de hidrocarburos: el estrecho de Ormuz.
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, respaldó la doctrina de «luchar y negociar al mismo tiempo» y remarcó que será imposible reabrir el paso estratégico mientras Estados Unidos no acepte las condiciones fijadas por Teherán.
Dichas exigencias, transmitidas a la Casa Blanca a través de mediadores internacionales como Qatar y Pakistán, contemplan el cese total de las hostilidades en todos los frentes, el desbloqueo de los activos financieros iraníes congelados y el fin del bloqueo naval.
A pesar de la retórica belicista, la vía diplomática no se ha cerrado por completo. El presidente Donald Trump sugirió la posibilidad de reunirse con el mandatario iraní, Masud Pezeshkian, durante el desarrollo de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.
En declaraciones a la cadena Fox News, el mandatario estadounidense explicó que evalúa diversos caminos frente a la crisis: «arrasar Irán, dejarles que se pudran por la vía económica o pactar». Trump también insistió en que el conflicto armado resulta indispensable para evitar que Teherán desarrolle armas nucleares.
Por otro lado, al referirse a la ofensiva insurgente en Yemen, Trump aseguró que su administración mantiene canales de comunicación con los hutíes y que la milicia habría aceptado no entrar en combate directo contra las fuerzas estadounidenses.
Impacto en la economía por precios del combustible
Las secuelas del conflicto bélico en el Golfo Pérsico han golpeado de lleno la economía estadounidense. El precio promedio nacional de la gasolina se disparó a US$4,48 por galón, lo que representa un aumento de US$1,27 en comparación con el año anterior.
Aunque Trump ha minimizado las quejas sosteniendo que el incremento del combustible es «un precio muy barato a pagar» por la guerra contra el régimen iraní, trabajadores y pequeños comerciantes expresan una profunda frustración por el deterioro de su poder adquisitivo, según medios estadounidenses.
A solo siete semanas de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, las dificultades económicas amenazan las aspiraciones electorales del Partido Republicano.
Recientes sondeos nacionales revelan que más del triple de los votantes afirman estar quedándose atrás financieramente y la mayoría considera que las políticas de la administración Trump han empeorado la economía general del país.
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