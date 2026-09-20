Más vuelos y nuevos destinos: el plan de expansión de Arajet en Colombia con tiquetes económicos

Arajet, aerolínea de bajo costo de República Dominicana, mantiene su expansión en el mercado colombiano cuatro años después de iniciar operaciones en el país. Manuel Luna, director general de la compañía, explicó en entrevista con Valora Analitik cómo ha evolucionado la operación, cuáles son las proyecciones de pasajeros, qué planes tiene la empresa para ampliar su red y qué destinos colombianos analiza incorporar.
Colombia fue el primer mercado internacional de Arajet. La aerolínea comenzó a operar en el país el 15 de septiembre de 2022 y, de acuerdo con Luna, desde entonces ha registrado un crecimiento sostenido en el número de pasajeros.
Para 2026, la compañía prevé transportar entre 300.000 y 350.000 pasajeros entre Colombia y República Dominicana, lo que representaría un incremento superior al 25 % frente al año anterior.
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Según las cifras entregadas por el ejecutivo, ese volumen equivaldría a cerca del 30 % de los pasajeros que se movilizarán durante 2026 entre Colombia y República Dominicana.
Colombia se mantiene entre los principales mercados de Arajet
Manuel Luna señaló que Colombia se encuentra entre los tres mercados más importantes para Arajet, junto con Estados Unidos y Argentina.
Estados Unidos ocupa el primer lugar para la compañía, con operaciones hacia cinco ciudades. Argentina y Colombia se disputan, dependiendo del mes, las siguientes posiciones.
En Argentina, Arajet opera hacia Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, mientras que en Colombia tiene presencia en Medellín, Bogotá y Cartagena.
La distribución de la operación colombiana también presenta diferencias entre las tres ciudades. Medellín representa cerca del 50 %, Bogotá alrededor del 40 % y Cartagena aproximadamente el 10 %.
El director general destacó, además, que el flujo de pasajeros no está compuesto únicamente por dominicanos que viajan a Colombia o colombianos que se desplazan hacia República Dominicana. La aerolínea también busca aprovechar su red internacional para que los viajeros colombianos utilicen el país caribeño como punto de conexión hacia otros destinos.
Actualmente, Arajet cuenta con una red de 16 países y 30 destinos, lo que permite conexiones hacia ciudades como Toronto, Montreal, Nueva York, Chicago y Boston, entre otras.
De acuerdo con Luna, una parte del crecimiento registrado en Colombia responde a que los pasajeros del país han incorporado a Arajet entre sus alternativas para viajar a República Dominicana y para conectar con otros destinos de la red.
Más oferta y precios competitivos han dinamizado el mercado
Durante la entrevista, Luna relacionó el crecimiento de la demanda con una combinación de oferta, precios y servicio. El ejecutivo explicó que la llegada y expansión de Arajet ha contribuido a incrementar la competencia en el mercado aéreo entre Colombia y República Dominicana.
El directivo puso como referencia el comportamiento del flujo de turistas colombianos hacia República Dominicana. Según sus declaraciones, cuando Arajet comenzó a operar en Colombia, hace cuatro años, alrededor de 325.000 turistas viajaban anualmente desde Colombia hacia República Dominicana.
Para 2026, la proyección de la compañía es que esa cifra alcance aproximadamente 550.000 pasajeros.
Luna señaló que este aumento no corresponde exclusivamente a pasajeros movilizados por Arajet, sino al crecimiento general del mercado, en el que también participan otras aerolíneas.
La lógica planteada por la compañía es que una mayor oferta y tarifas más competitivas pueden ampliar las posibilidades de viaje para los pasajeros. En ese contexto, Arajet busca fortalecer a República Dominicana como un punto de conexión entre Norteamérica, el Caribe y Sudamérica.
El ejecutivo también mencionó el comportamiento de otros mercados en los que la aerolínea ha ingresado. De acuerdo con las cifras compartidas durante la entrevista, el mercado habría crecido más de 200 % en México, 170 % en Perú, 200 % en San José de Costa Rica y 400 % en Jamaica tras la llegada de la compañía.
Para Arajet, estos resultados reflejan el efecto que puede generar una mayor oferta de vuelos en los mercados donde inicia operaciones.
Arajet aumentará su flota y busca ampliar frecuencias en Colombia
Uno de los factores que determinará la expansión de Arajet en Colombia será el crecimiento de su flota.
Actualmente, la compañía cuenta con 16 aviones. Luna explicó que todos son aeronaves nuevas y que la empresa tiene previsto incorporar más unidades durante los próximos dos años.
En 2026 llegará el avión número 17, mientras que para 2027 está prevista la incorporación de ocho aeronaves adicionales, con lo que la flota alcanzaría un total de 25 aviones.
El aumento de la capacidad permitirá a la aerolínea evaluar incrementos en las frecuencias que actualmente opera desde Colombia.
Arajet cuenta hoy con 28 frecuencias semanales en el país, frente a las 10 que tenía cuando inició operaciones. La compañía busca utilizar la llegada de nuevos aviones para aumentar la cantidad de vuelos desde Medellín, Bogotá y Cartagena.
Actualmente, Cartagena tiene dos frecuencias semanales en algunas de sus conexiones, mientras que Medellín y Bogotá cuentan con enlaces tanto hacia Punta Cana como hacia Santo Domingo. Cartagena está conectada con Santo Domingo.
El crecimiento de la flota, por tanto, será determinante para que la aerolínea pueda incrementar la oferta disponible desde Colombia.
Cali y Barranquilla aparecen entre los destinos que analiza la aerolínea
Además de aumentar las frecuencias en las ciudades donde ya opera, Arajet contempla la posibilidad de ampliar nuevamente su presencia en otras ciudades colombianas.
Manuel Luna confirmó que Cali y Barranquilla están entre los destinos que la compañía evalúa para una posible incorporación a su red.
Sin embargo, el ejecutivo aclaró que todavía no existe una decisión definitiva.
La posibilidad se analiza para la segunda mitad de 2027, dependiendo de la disponibilidad de aeronaves, las condiciones del mercado y la evolución de la demanda.
Por ahora, la aerolínea mantiene su operación en Medellín, Bogotá y Cartagena, mientras estudia las condiciones necesarias para sumar nuevas ciudades.
Arajet incorpora programa para pasajeros con necesidades especiales
La estrategia de la aerolínea en Colombia no se concentra exclusivamente en aumentar el número de pasajeros y rutas. Durante la entrevista, Luna también destacó la implementación del Programa Girasol, una iniciativa dirigida a facilitar la atención de pasajeros que pueden requerir asistencia adicional durante su experiencia de viaje.
El programa está disponible en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.
Los pasajeros que utilizan el distintivo de girasol pueden ser identificados por el personal de la aerolínea como personas que tienen necesidades especiales. A partir de esa identificación, los trabajadores reciben orientación para brindar la asistencia correspondiente.
La medida busca facilitar la interacción entre los pasajeros y el personal aeroportuario, particularmente en situaciones en las que el viajero requiere apoyo adicional durante el proceso de atención.
La aerolínea también anunció promociones por su cuarto aniversario
Con motivo de su cuarto aniversario de operaciones en Colombia, Arajet lanzó promociones para determinados vuelos.
Una de las ofertas mencionadas por Manuel Luna contempla tarifas desde US$4 más impuestos por trayecto, aunque la promoción está sujeta a disponibilidad y no aplica todos los días ni en todas las rutas.
Para consultar las fechas disponibles, los pasajeros deben ingresar al sitio web de la aerolínea y utilizar la opción de calendario para identificar los días en los que se encuentra activa la promoción.
El ejecutivo también explicó que la compañía ha realizado ajustes en algunos de los costos asociados al viaje. Entre ellos mencionó modificaciones en las tarifas de equipaje y cambios relacionados con determinados servicios adicionales.
Según Luna, estas modificaciones forman parte del proceso de adaptación de la aerolínea a las necesidades y preferencias de sus pasajeros.
Arajet espera superar los 3 millones de pasajeros en 2027
La expansión internacional de Arajet también está acompañada por una meta de crecimiento en su mercado de origen.
La compañía espera cerrar 2026 con 2,2 millones de pasajeros y proyecta superar los 3 millones de pasajeros en 2027.
De acuerdo con las declaraciones de Manuel Luna, este volumen permitiría a Arajet avanzar en su posición dentro del mercado aéreo de República Dominicana.
La estrategia de crecimiento está vinculada con el objetivo de utilizar a República Dominicana como un punto de conexión entre Norteamérica, el Caribe y Sudamérica.
Desde esa perspectiva, la aerolínea busca captar diferentes perfiles de viajeros: pasajeros latinoamericanos que se desplazan hacia Estados Unidos o Canadá, viajeros de la diáspora que regresan a Sudamérica y turistas sudamericanos que buscan llegar a destinos del Caribe, particularmente Punta Cana.
La red también contempla conexiones con Estados Unidos, Canadá, México y otros mercados de la región.
Colombia será parte de la estrategia de expansión regional
Para Arajet, el crecimiento en Colombia forma parte de una estrategia más amplia de expansión de su red. La aerolínea inició operaciones en el país en septiembre de 2022 y, cuatro años después, prevé cerrar 2026 con entre 300.000 y 350.000 pasajeros movilizados en la ruta entre Colombia y República Dominicana.
La compañía también pasó de operar 10 frecuencias semanales al inicio de sus operaciones a 28 actualmente, mientras que su flota crecerá de 16 aeronaves en 2026 a una proyección de 25 en 2027.
Con los nuevos aviones, la aerolínea espera contar con mayor capacidad para incrementar frecuencias en Medellín, Bogotá y Cartagena. Al mismo tiempo, mantiene bajo evaluación la posibilidad de regresar a mercados como Cali y Barranquilla durante la segunda mitad de 2027.
La decisión sobre estos nuevos destinos todavía no está tomada, pero forma parte de las alternativas que la compañía analiza mientras continúa ampliando su red desde República Dominicana.
El plan de Arajet combina así el crecimiento de su flota, el aumento de frecuencias, la eventual apertura de nuevas rutas y el fortalecimiento de República Dominicana como centro de conexión aérea para pasajeros que se movilizan entre Norteamérica, el Caribe y Sudamérica.