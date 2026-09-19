Econexia de Corferias: 600 citas en rueda de creativos

Econexia, la plataforma de conexiones y negocios de Corferias reportó expectativas de negocio por más de $450 millones en su rueda de negocios del ecosistema de industrias creativas y culturales, que se realizó de manera virtual entre el 7 y el 10 de julio.
En la rueda participaron más de 320 empresas oferentes y más de 430 demandantes, entre las cuales se gestionaron más de 1.800 citas de negocios.
Empresas de al menos siete países participaron en la rueda de Econexia
Entre los oferentes hubo empresas de Bogotá, Antioquia, Cundinamarca y Atlántico, entre otros departamentos, dedicadas a la comercialización, la fabricación y la prestación de servicios.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La demanda estuvo compuesta por empresas de Colombia, México, España, República Dominicana, Argentina, Chile y El Salvador, entre otros países, cuyo interés se concentró en los sectores tecnológico, editorial, artesanal y didáctico, este último dedicado a la producción de juegos y materiales pedagógicos.
Según la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa del DANE, el valor agregado bruto del sector llegó a cerca de $48 billones en 2025, frente a unos $44 billones en 2024.
En términos reales, ese valor creció 2,6 % en 2025, luego de un avance de 1,5 % el año anterior y entre 2023 y 2025 el sector representó en promedio cerca del 2,9 % del valor agregado nacional.
Las tres áreas en las que el DANE divide el sector se movieron a ritmos distintos:
La de artes y patrimonio, que incluye artes escénicas, turismo cultural, educación cultural y manufacturas de la economía creativa, creció 4,3 % en 2025.
Las creaciones funcionales, que agrupan medios digitales y software, diseño y publicidad, crecieron 2,9 % y concentraron más de la mitad del valor agregado; dentro de esa área, medios digitales y software pesan más del 70 %.
Las industrias culturales, que reúnen los segmentos editorial, fonográfico, audiovisual y de agencias de noticias, cayeron 1,1 %, tras una contracción de 3,4 % en 2024.
La misma medición registró más de 820.000 personas ocupadas en la economía cultural y creativa en 2025, un aumento de 1,7 % frente a 2024.
Destacado: Econexia de Corferias alista sus ruedas de negocios 2026 para MiPymes: estas son las fechas.
En seis años de operación, Econexia suma más de 15.000 empresas vinculadas y más de 84.000 citas de negocios.
Antes de terminar el año tiene previstas otras tres ruedas de negocios:
- Estilo de vida y consumo: 3 al 6 de noviembre
- Industria, construcción, energía y medio ambiente: 17 al 20 de noviembre
- Agroindustria y alimentos: 24 al 27 de noviembre