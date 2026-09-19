Entrevista | DiDi Food cumple cinco años en Colombia: ya suma 9 millones de usuarios y 15.000 restaurantes

Pedir comida a través de una aplicación dejó de ser una alternativa reservada para ocasiones especiales y se ha convertido en parte de los hábitos de consumo de muchos colombianos. A la oferta tradicional de domicilios de restaurantes se sumaron plataformas digitales que ampliaron las opciones disponibles, permitieron descubrir nuevos establecimientos y llevaron los negocios de barrio a consumidores que antes difícilmente podían conocerlos.
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En medio de ese mercado cada vez más competido, DiDi Food Colombia completa cinco años de operación con un crecimiento de casi 30 % en las órdenes durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. La plataforma comenzó en Medellín en 2021 y posteriormente extendió su operación a Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta.
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En estos cinco años, cerca de 9 millones de usuarios comensales se han conectado a DiDi Food y han realizado al menos una solicitud de comida. Actualmente, además, la plataforma cuenta con cerca de 15.000 restaurantes conectados en el país.
El crecimiento de los pedidos se produce después de varios años de operación en sus principales mercados. Para Catalina Arteaga, directora de Desarrollo de Negocios para DiDi Food Hispanoamérica, esto muestra que todavía existe espacio para que las aplicaciones de domicilios sigan ganando usuarios y frecuencia de consumo.
“Todavía hay espacio de crecimiento”, señaló Arteaga en entrevista con Valora Analitik, al explicar que la penetración del delivery y de las aplicaciones digitales todavía no es completa en Colombia ni en Latinoamérica.
Así ha sido el crecimiento de DiDi Food en Colombia
Una de las transformaciones que identifica DiDi Food después de cinco años está relacionada con la frecuencia con la que los consumidores utilizan estas plataformas.
Arteaga explicó que, en los primeros años, el uso de las aplicaciones podía estar más asociado con ocasiones puntuales. Por eso, una parte de la estrategia de DiDi Food ha consistido en ampliar las alternativas disponibles para diferentes presupuestos, horarios y necesidades.
La compañía busca que el usuario encuentre desde promociones y combos hasta diferentes tamaños y categorías de comida, de manera que pedir a través de la aplicación no esté limitado a un sábado, un domingo o una ocasión especial.
Ese cambio también está relacionado con la aparición de nuevas categorías dentro del domicilio digital. Actualmente, DiDi Food reúne más de 80 tipos de cocina en Colombia. Sin embargo, los clásicos continúan teniendo un peso importante: durante el primer semestre de 2026, las hamburguesas, el pollo y las alitas concentraron cerca de cuatro de cada diez órdenes realizadas mediante la plataforma. Al mismo tiempo, categorías como sushi y postres registraron algunos de los mayores crecimientos frente al primer semestre de 2025.
“Los postres se están volviendo una categoría que ha crecido muy bien”, explicó Arteaga durante la conversación con este medio, al señalar que productos como helados y tortas también permiten crear nuevas ocasiones de consumo durante horarios en los que tradicionalmente había menor movimiento.
La comida saludable también ha ganado terreno. Según la ejecutiva, este tipo de oferta, junto con el sushi y los postres, representa parte de las categorías que hoy tienen una mayor presencia que en los primeros años de operación.
Bogotá, Medellín y Cali aceleran los pedidos
El comportamiento tampoco es igual en todo el país. Según la información entregada por DiDi Food para su quinto aniversario, Bogotá, Medellín y Cali fueron las ciudades que registraron el mayor crecimiento en órdenes durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025.
La plataforma tiene actualmente presencia en siete ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cúcuta. Pero para explicar el crecimiento, DiDi Food ya no está mirando únicamente las ciudades como grandes mercados.
La empresa comenzó a desarrollar una estrategia enfocada en los barrios, con la que busca identificar diferencias mucho más específicas en los hábitos de consumo de cada zona: qué comida se solicita, qué precios tienen mayor aceptación, en qué horarios se concentran los pedidos y qué tipo de usuarios hacen parte de cada sector. “Nosotros ya vamos mucho más al detalle, a una visión mucho más localizada”, explicó Arteaga.
La ejecutiva señaló que incluso dentro de Bogotá existen diferencias importantes entre barrios y localidades, por lo que la estrategia consiste en identificar las necesidades específicas de cada zona. El objetivo es generar lo que la compañía denomina densidad: suficientes usuarios, restaurantes y repartidores dentro de una misma zona para que el ecosistema pueda funcionar con mayor actividad.
Los pequeños restaurantes son mayoría en DiDi Food
El crecimiento de la plataforma también está ligado a un segmento que ha ganado protagonismo dentro del comercio digital: los pequeños y medianos restaurantes. De los cerca de 15.000 restaurantes que actualmente están conectados a DiDi Food, alrededor del 77 % corresponde a pequeños y medianos negocios y cocinas ocultas.
La cifra permite dimensionar el peso que tienen los emprendimientos gastronómicos dentro de la plataforma y explica por qué la estrategia de barrios es relevante para el negocio.
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Arteaga explicó que muchos de estos establecimientos comenzaron con una operación pequeña y dependían principalmente de las personas que vivían o transitaban cerca de su ubicación.
Con la digitalización, el alcance puede ser mayor. “Al tener un radio de 5 km o más, expande gradualmente su número de usuarios a los que puede llegar”, afirmó la ejecutiva.
La compañía también busca que el restaurante tenga herramientas para entender mejor su propio negocio. Eso incluye revisar el menú, los precios, las fotografías, las categorías con mayor demanda y el comportamiento de los consumidores en su zona.
En ese proceso, DiDi Food ha desarrollado programas de formación para pequeños y medianos negocios, con contenidos relacionados con habilidades digitales, empresariales y comerciales.
La siguiente etapa de esa digitalización incluye el uso de inteligencia artificial. DiDi Food informó que actualmente emplea esta tecnología en diferentes puntos de la operación, entre ellos el proceso de incorporación de nuevos restaurantes y herramientas de asistencia para resolver necesidades cotidianas de los establecimientos.
Uno de los resultados concretos está en las imágenes de los productos. La herramienta Picture Quality permitió optimizar más de 300.000 fotografías de platos durante el último año, según los datos entregados por la compañía.
La empresa también prepara una segunda edición de DiDi Food Impulsa, iniciativa dirigida a restaurantes y enfocada en temas como inteligencia artificial, marketing digital y optimización de menús.
La intención es que la tecnología no se limite a poner un restaurante dentro de una aplicación, sino que también le entregue herramientas para tomar decisiones sobre su operación.
Un estudio elaborado por KREAB Iberia por encargo de DiDi en enero de 2025 aporta algunos datos sobre este proceso. Según esa investigación, 25 % de los restaurantes analizados aseguró haber optimizado sus costos gracias a la digitalización a través de DiDi Food.
El mismo estudio encontró que 37 % de los restaurantes había ampliado su plantilla, con un promedio de cinco nuevos puestos de trabajo por negocio entre aquellos que reportaron ese aumento.
¿Qué se viene para DiDi Food en Colombia?
Después de cinco años de expansión geográfica, el siguiente paso de DiDi Food en Colombia no será necesariamente abrir una nueva ciudad. Arteaga explicó a Valora Analitik que la prioridad inmediata consiste en profundizar la operación en los siete mercados donde la compañía ya está presente: “Los planes a muy corto plazo que te puedo contar es mantenernos en las siete ciudades donde estamos”, afirmó.
La estrategia contempla fortalecer la oferta disponible, incorporar nuevas categorías y aumentar la presencia de restaurantes en esas ciudades. En otras palabras, la apuesta para los próximos meses será conseguir mayor penetración en los mercados existentes antes que ampliar nuevamente el mapa de operación.
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Aunque DiDi Food es actualmente uno de los componentes del ecosistema de servicios de DiDi, la compañía tiene una visión más amplia para Colombia. Arteaga explicó que la estrategia de largo plazo está relacionada con el concepto de “superapp”: una aplicación desde la que una persona pueda acceder a diferentes servicios sin tener que utilizar plataformas separadas.
Además de pedir comida, la visión contempla servicios de movilidad, entregas, supermercados y droguerías. La ejecutiva señaló que en otros países DiDi también trabaja con verticales como viajes y fintech y que algunas de estas alternativas se están trabajando con miras a Colombia. Por ahora, el negocio gastronómico mantiene su foco en aumentar el número de usuarios, restaurantes y ocasiones de consumo.