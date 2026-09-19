Colombia llegaría a importar 35 % a 40 % del gas que consume para finales de 2026

Como antesala al Congreso de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), Óscar Rincón, presidente de dicha organización, expresó que Colombia tiene potencial en producción petrolera y gasífera. Añadió que este se encuentra listo, pero que este necesita aprovecharse, ya que, según sus cifras reveladas, Colombia podría llegar a importar entre 35 % y 40 % del gas que consume para finales de 2026, lapso en el cual también estaría bajo la ola de calor o fenómeno de El Niño.
¿En cuánto podría impactar a los precios del diésel el costo del barril internacional Brent?
El precio del diésel en Colombia está subsidiado desde hace mucho tiempo y hasta el momento no se ha cambiado la fórmula. Seguramente va a impactar más la gasolina que al mismo diésel. Esto lo que va a impactar realmente es al Fondo de Estabilización.
Con la nueva política de explotación de hidrocarburos, ¿cuándo comenzaría a verse el aumento de la producción?
Creo que hay señales positivas de la política del gobierno en términos de exploración y producción. Sin embargo, en términos de exploración, recordemos que este proceso toma entre seis y ocho años para convertirse en producción.
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Entonces, lo que sí va a subir ahora es la producción, probablemente, tiene que ver con desarrollos de los campos existentes, factores de incremento, control de optimizaciones y de recobro, pero, sobre todo, es un impulso en actividad. Aquí es importante que esas señales que se han mencionado al gobierno se materialicen prontamente en temas de estabilidad fiscal.
¿El aumento del coste del gas importado tendrá impacto en las tarifas?
Al final del día, sí, y de manera importante, porque recordemos que, en estos momentos, por ejemplo, donde se avecina un fenómeno de El Niño, en donde tenemos despachada la capacidad térmica casi a su total capacidad, probablemente el costo del gas, que es materia prima, nos va a impactar los costos de generación.
En esa medida, por el lado de electricidad, vamos a terminar pagando un mayor costo de gas. Por otro lado, el gas que va a llegar a los industriales va a salir más costoso y entonces los costos de producción van a incrementarse. Finalmente, los dimos de manera directa, también tenemos en el fondo el componente del costo del gas. En la medida en que tengamos más gas importado, habrá mayor presión sobre el precio.
Que nosotros importemos 30 % del gas natural le implica al país pérdidas por dos vías. Estamos pagando muchísimo dinero en un gas que vamos a tener pagando todos por una vía o por otra. Y segundo, no tener ese gas implica que estoy perdiendo regalías, impuestos, trabajo, entrenamientos productivos que pudiéramos tener si el gas lo produjéramos localmente.
¿A cuánto podía llegar a finales de 2026 la representatividad del gas que viene del exterior?
Pues con un fenómeno de El Niño a las puertas que exige que tengamos mayor consumo regularmente en las plantas técnicas, seguramente vamos a estar entre 35 % y 40 % de la importación de gas en el consumo nacional, dependerá de cómo se mueva la demanda, pero creo que tendría que estar entre 35 % y 40 %.
¿Por qué no se plantea una reconexión a través del gasoducto Antonio Ricaurte con Venezuela?
Un ejemplo es que, posterior a la guerra de Ucrania, ellos toman decisiones en materia de diversificación de las fuentes. Ellos comienzan a construir terminales de regasificación rápido, que les permiten importar gas, particularmente de EE. UU., el Permian, gas de Catar, golfo Pérsico, de la parte norte de África, en fin.
En el caso colombiano, tenemos fuentes todavía por manejar. Una es la importación de gas natural licuado de EE. UU. Adicional a esa fuente, el gasoducto Antonio Ricaurte puede ser una alternativa, siempre y cuando se cumplan varias cosas.
La primera tiene que ver con los permisos legales requeridos para hacerlo en términos de la OFAC y los permisos que deban surtirse para poder importar gas. Lo segundo es conseguir la fuente de gas en Venezuela. Hay que explorar si Venezuela realmente tiene la capacidad de exportar gas de manera confiable y permanente en las calidades que se requieren.
Y quisiera mencionar la otra fuente a la que deberíamos estar apostando como país: son los recursos contingentes, es decir, al gas que ya está descubierto en Colombia y que está pendiente por alguna razón de volverse a producción.
Entiéndase alguna razón por temas económicos, proyectos, permisos ambientales y sociales, temas de consulta previa cuando están pasando el gas de Sirius. Ahí es donde debemos enfocarnos, porque tenemos un buen gas ya descubierto, que deberíamos ser capaces de convertirlo en reservas y producción.
¿Cuáles son las barreras que existen en el país para hacer fracking?
El país tiene potencial importante en materias de crecimiento no convencionales, tanto para producción de crudo como para producción de gas. Estimativos, incluso en la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos), muestran que tenemos potencial de crecer de manera importante.
En un estudio que hicimos los gremios, se evidencia que el potencial de yacimientos no convencionales no solamente le da tranquilidad energética en términos de barriles y pies cúbicos de gas al país, sino que le daría una oportunidad significativa en términos fiscales a la nación.
Sí hay un potencial importante, y ese se transformaría en la realidad energética de Colombia para lograr nuevamente la autosuficiencia de gas, mantenerla, incluso incrementar exportaciones y llegar a exportar gas. ¿Cuáles son los retos que tenemos que cumplir? Hablemos como país de que podemos lograrlo de una manera sostenible. Eso implica diálogos francos, diálogos abiertos, desligarnos de tanta desinformación y tanta mentira que hay en redes sociales alrededor de la técnica.
No se trata de aumentar riesgos, se trata de saber que se tienen identificados, que se tienen los mecanismos para mitigarlos, para evitar que se materialicen. Y hoy estamos hablando de una técnica completamente diferente y que ha cambiado en positivo para el desarrollo de los tratamientos. Entonces, estamos hablando de una técnica que ha evolucionado y que ha puesto lo mejor de la tecnología al servicio, precisamente, de la sostenibilidad.
¿Qué expectativas tiene del congreso de Acipet?
Se celebra en un momento de importancia para el sector, uno de cambio de las políticas de gobierno, en el que se le da un impulso al desarrollo de la exploración, de las fuentes de producción nacional y a buscar la soberanía. Es un congreso en donde la industria muestra lo que tiene para desarrollar los recursos que tenemos, y es un espacio para decirle al gobierno, aquí está el industrial, aquí están sus profesionales dispuestos al servicio de la nación y al servicio del sector energético.
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Vamos a crear nuestro tema soberanía, tema de seguridad energética, temas de gas, tema de eficiencia, recursos naturales, de tecnología, inteligencia artificial.