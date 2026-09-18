Informe revela que el sistema microfinanciero atendió a menos empresarios del Valle de Aburrá en 2025

El segundo boletín anual del Centro de Estudios de la Empresa Micro (CEM) 2026 —alianza estratégica de la Cámara de Comercio Aburrá Sur, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comfama, Interactuar, el FGA Fondo de Garantías y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB)—, reveló que el financiamiento de los negocios en el Valle de Aburrá atraviesa por una transformación estructural.
El informe analizó el comportamiento del mercado de microcrédito reportado por las microfinancieras en los 10 municipios de la subregión durante 2025, mostrando que el número de clientes activos con microcrédito sufrió una contracción del 11,8 %, cerrando con 1.035.054 personas atendidas en el último año por las microfinancieras en la subregión.
Esta radiografía demostró que el sistema microfinanciero atendió a menos empresarios, pero desembolsó operaciones por sumas de dinero más elevadas, consolidando una cartera vigente que alcanzó los $10 billones, un 3,2 % más que el periodo anterior.
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El análisis indicó que, mientras la base de los empresarios de la micro se mantuvo activa y en crecimiento, el mercado crediticio tradicional se volvió más restrictivo y selectivo, concentrando el capital en unidades de negocio ya consolidadas y formalizadas, y dejando sin apalancamiento a la base de la pirámide.
Y que pese a la leve disminución de la tasa de interés en el 2025, esto no se ha visto reflejado en el microcrédito productivo de la empresa micro y los empresarios siguen asumiendo tasas más altas frente al sistema financiero tradicional.
En otros datos, el comportamiento también fue desigual entre municipios. Medellín concentró cerca del 62 % de los clientes activos y de las operaciones desembolsadas, y el 65 % del monto y de la cartera vigente, aunque registró caídas de 11,7 % en clientes activos y 5,3 % en el número de créditos otorgados.
Girardota presentó la mayor contracción en clientes activos (18,4 %), pero también el mayor incremento en el número de operaciones desembolsadas (15,4 %) y la mejora más marcada en cartera vencida, con una reducción de 123 %. Caldas lideró el crecimiento en el monto desembolsado (30,7 %) y en la cartera vigente se destacó Copacabana, con un incremento de 10,9 %. Por su parte, Sabaneta registró la menor caída en clientes activos (5,1 %) del Valle de Aburrá.
Juan Miguel Giraldo, coordinador del CEM, señaló “resulta imperativo diseñar mecanismos de financiación más sencillos y accesibles. La visión estratégica del centro de estudios apunta a flexibilizar los plazos según la destinación de los recursos, simplificar el esquema de tasas y acompañar la entrega de capital con educación financiera, para responder asertivamente a las realidades de la empresa antioqueña”.
Así las cosas, el informe del CEM insta a revisar la metodología para el cálculo de la tasa de interés y los mecanismos para el acceso y utilización del microcrédito productivo por parte de los empresarios.