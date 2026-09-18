Manuel Fernández Ariza llega a la presidencia de Bancóldex

El Banco de Desarrollo Empresarial de Colombia (Bancóldex) tiene un nuevo presidente.
En la sesión de este viernes 18 de septiembre, la Junta Directiva designó, por unanimidad, a Manuel Fernández Ariza en el puesto. El directivo llegará a reemplazar a José Alberto Garzón, quien se encuentra al frente de la dirección bajo la figura de encargo.
Con su nombramiento, el nuevo presidente de Bancóldex tendrá la labor de velar por la consecución de objetivos estratégicos del Banco y la mejora continua de la gobernanza corporativa.
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Asimismo, deberá fortalecer las líneas de crédito orientadas a la productividad, la innovación y la transformación empresarial, impulsar la internacionalización y las exportaciones, y consolidar mecanismos de financiamiento para nuevos proyectos.
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¿Quién es Fernández Ariza?
Desde febrero de 2020, Fernández Ariza se ha desempeñado como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Es economista de la Universidad de los Andes y cuenta con un máster en economía de la Universidad de Illinois.
El directivo cuenta con 24 años de experiencia en el sector público y privado en diferentes cargos de gerencia y diseño de proyectos.
Algunos de esos cargos incluyen su paso como secretario de Hacienda en la Gobernación del Atlántico y gerente de Transmetro, Key Metrics y Effio Consulting.
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