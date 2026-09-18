Así puede recibir hasta $50 más por cada dólar que convierta a pesos

Para muchas familias colombianas, los dólares que llegan desde el exterior representan un ingreso importante para cubrir gastos, ahorrar o responder por compromisos en el país. Por eso, cuando llega el momento de convertir esos recursos a pesos colombianos, cada peso que se pueda obtener de más por dólar termina haciendo la diferencia.
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Esta búsqueda por sacar el mayor provecho de los recursos recibidos desde otros países toma relevancia con un cambio anunciado por Littio, plataforma financiera que modificó las condiciones con las que sus usuarios convierten dólares digitales a pesos colombianos. El ajuste puede representar hasta $50 adicionales por cada USDC convertido, frente al margen que aplicaba anteriormente para su base general de usuarios.
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La modificación llega en un momento en el que el flujo de dinero que reciben los hogares colombianos desde el exterior mantiene un peso importante. Durante el primer trimestre de 2026, Colombia recibió US$3.347 millones en remesas, 6,9 % más que en el mismo periodo de 2025, un nivel que el Banco de la República calificó como históricamente alto.
Littio cambió cuánto reciben sus usuarios por cada dólar digital
El cambio anunciado por Littio está relacionado específicamente con la conversión de USDC —un dólar digital— a pesos colombianos. Antes de la modificación, la plataforma manejaba dos márgenes frente a la tasa spot de referencia del mercado. Para la base general de usuarios aplicaba un margen de $70 por debajo de la tasa spot, mientras que quienes habían realizado recargas mediante ACH o blockchain durante los últimos 30 días tenían un margen preferencial de $25 por USDC.
Ahora, Littio redujo esos márgenes. En términos sencillos, esto significa que la tasa que recibe el usuario al convertir sus dólares digitales queda más cerca de la tasa de referencia del mercado.
La plataforma utiliza como fuentes de referencia los servicios SET-ICAP y OpenExchange y toma el valor más actualizado disponible en el momento en que se realiza cada operación. El cambio entró en vigencia el 4 de septiembre de 2026.
¿Cuánto más puede recibir una persona por los dólares recibidos?
La respuesta depende del margen que tenía el usuario antes de este cambio. Para quienes tenían el margen general de $70 por USDC, la modificación representa una mejora de hasta $50 por cada USDC convertido. En una operación de 1.000 USDC, esto equivale a hasta $50.000 adicionales.
En cambio, para quienes ya tenían el margen preferencial de $25, la mejora es de $5 por cada USDC, es decir, $5.000 adicionales por cada 1.000 USDC. Para dimensionar lo que significa en diferentes montos, si se toma como referencia la mejora máxima de $50 por USDC:
- 100 USDC: hasta $5.000 adicionales.
- 1.000 USDC: hasta $50.000 adicionales.
- 10.000 USDC: hasta $500.000 adicionales.
En el caso de quienes tenían el margen preferencial anterior de $25, los incrementos serían de $500, $5.000 y $50.000, respectivamente. Estos cálculos corresponden exclusivamente a la diferencia entre el margen anterior y el nuevo. No significan que la persona vaya a recibir una cantidad fija de pesos, porque el valor final depende de la tasa de referencia disponible cuando se haga la conversión.
Littio utiliza un ejercicio con una tasa spot hipotética de $3.150 por USDC para explicar el efecto de la modificación. Con el margen general anterior de $70, el usuario recibía $3.080 por cada USDC. Así, al convertir 1.000 USDC obtenía $3,08 millones, mientras que la diferencia frente a la tasa spot utilizada en el ejercicio era de $70.000.
Con la reducción del margen, el valor recibido se acerca más a esos $3.150 de referencia. La compañía mantiene la tasa spot constante en este ejemplo para mostrar únicamente el efecto del cambio en el margen y no mezclarlo con las variaciones normales del mercado.
Esto permite entender por qué una diferencia aparentemente pequeña por cada dólar puede adquirir mayor importancia cuando una persona recibe recursos del exterior de manera recurrente.
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Para quien recibe dólares y necesita convertirlos en Colombia, mirar únicamente la cotización del dólar puede llevar a una comparación incompleta. El valor que finalmente llega a pesos depende también de la tasa de referencia utilizada, el margen que aplica la plataforma y las tarifas asociadas a la operación.
Iván Torroledo, COO y cofundador de Littio, explicó que este aspecto puede tener un efecto relevante para quienes reciben dinero del exterior de manera frecuente: “Cuando una persona recibe recursos del exterior de manera recurrente, la diferencia entre la tasa de referencia y la tasa que finalmente recibe puede tener un impacto sobre el valor disponible en pesos”.
El ejecutivo señaló que, al comparar diferentes alternativas para mover dinero internacionalmente, también se deben revisar los márgenes y las tarifas asociados a cada operación: “Con este cambio buscamos que nuestros usuarios tengan mejores condiciones para convertir sus recursos”, explicó Torroledo.
El ajuste en la conversión de USDC a pesos no es el único cambio anunciado por Littio. La plataforma también modificó la tarifa para las transferencias internacionales que llegan desde Estados Unidos y Europa a través de las redes ACH e IBAN.
A partir del 4 de septiembre, todas las transferencias entrantes por esas redes tienen una tarifa fija de 2,99, sin importar el monto transferido ni la cantidad de operaciones que haga el usuario. Este esquema reemplazó la comisión anterior de 0,6 %.
El cobro se realiza directamente sobre el activo recibido: son 2,99 USDC para las transferencias que ingresan mediante ACH y 2,99 EURC para las que llegan mediante IBAN.
Con el esquema anterior de 0,6 %, una transferencia de 1.000 USDC generaba una comisión de 6 USDC. Con la nueva tarifa fija, el costo sería de 2,99 USDC. Pero en una transferencia de 100 USDC, el 0,6 % representaba apenas 0,60 USDC, por debajo de la tarifa fija actual de 2,99 USDC.
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Es decir, el efecto de este cambio depende del monto de la transferencia. Mientras una tarifa fija puede representar una reducción del costo para operaciones de mayor valor, puede tener un peso proporcionalmente mayor en transferencias pequeñas.