EE. UU. y Dinamarca alcanzan acuerdo para ampliar presencia militar en Groenlandia

Estados Unidos y Dinamarca anunciaron un acuerdo en torno a la seguridad de Groenlandia.
El pacto le otorgaría a Washington «control permanente sobre la seguridad y todas las demás necesidades» de este territorio ártico. Además de ampliar la presencia militar estadounidense.
“Bajo mi dirección, trabajamos con representantes de Dinamarca y Groenlandia para garantizar que los EE. UU. tengan para siempre la capacidad completa de hacer lo necesario en este territorio con el fin de asegurar y defender la seguridad de Groenlandia y de los Estados Unidos”, explicó el presidente Donald Trump en una publicación reciente en X.
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El acuerdo se produce tras meses de amenazas por parte del mandatario estadounidense de «tomar» esta isla por motivos de seguridad nacional, con el argumento de su ubicación estratégica para la defensa y su riqueza mineral.
Según explicó Trump, con este pacto ningún “adversario” de los Estados Unidos podrá tener presencia militar o realizar inversiones sensibles en este territorio sin aprobación expresa y por escrito del país norteamericano.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, celebró el acuerdo y afirmó que existe una “buena perspectiva” de alcanzar un pacto que fortalezca la seguridad de Groenlandia, Dinamarca y EE. UU.
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