Trump y Delcy Rodríguez tendrán su primer encuentro cara a cara en Nueva York

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirán por primera vez cara a cara. El encuentro se llevará a cabo en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.
La reunión, que se desarrollará de manera informal, constituye el último punto en la agenda del mandatario estadounidense durante su visita a la Gran Manzana, en la que también se incluyen encuentros con los primeros ministros del Reino Unido y Japón, así como con varios líderes del Golfo Pérsico.
El evento cobra especial relevancia cuando se tiene en cuenta que se trata de la primera cita, en persona, entre un presidente estadounidense y un gobernante venezolano en más de 11 años.
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Tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año, la administración Trump ha expresado su respaldo al gobierno de Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta. Esto dio paso a que se restablecieran las relaciones diplomáticas con Venezuela después de casi siete años de ruptura.
La presidenta encargada también ha dado a conocer su intención de mantener una relación de apoyo y colaboración con EE. UU., lo que ha impulsado la puesta en marcha para abrir el sector energético venezolano a la inversión privada nacional y extranjera.