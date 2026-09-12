F45, la cadena internacional de gimnasios presente en 66 países, llega a Colombia con millonaria inversión: así será su expansión

El mercado colombiano del fitness suma un nuevo jugador internacional. F45 Training, cadena de entrenamiento funcional con presencia en 66 países y alrededor de 2.000 estudios a nivel global, inició su llegada al país con una inversión inicial cercana a US$800.000 y una estrategia que apunta a consolidar una red de estudios en Bogotá antes de avanzar hacia otras ciudades.
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La compañía, que nació en Australia en 2013, tendrá su primera operación en el barrio La Cabrera, en Bogotá, y contempla una expansión que incluye siete estudios en la capital. Posteriormente, la estrategia prevé llegar a mercados como Medellín, Barranquilla y Cali.
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En entrevista con Valora Analitik, Johan Cediel, gerente general de F45 Training Colombia, explicó que la decisión de entrar al país responde tanto al comportamiento de los consumidores como a las condiciones del mercado.
Con su entrada al mercado colombiano, F45 Training suma al país a su mapa internacional y convierte a Colombia en el mercado número 67 en el que opera la marca. La compañía cuenta con alrededor de 2.000 estudios a nivel mundial.
“Los colombianos tenemos una cultura de deporte muy alta en las ciudades principales. Bogotá, Colombia, es un mercado fitness de alto interés. Para muchas marcas globales que están en todo este tema del fitness, Colombia es un mercado muy atractivo por la cultura y lo que el colombiano representa para estar en forma”, señaló Cediel.
A esta lectura sobre el comportamiento de los consumidores se suma, según el directivo, el atractivo económico del país para la inversión extranjera. Cediel señaló que Colombia ha mantenido una relativa estabilidad económica frente a otros mercados de la región y que ese factor también fue considerado al momento de definir la llegada de F45.
La operación colombiana cuenta con dos inversionistas estadounidenses, además de Cediel como responsable de la operación local. El modelo funcionará bajo el esquema de franquicia, con estándares establecidos por F45 para aspectos como el manejo de la marca, la metodología de entrenamiento, la formación de los entrenadores y la protección de los usuarios.
“Hay dos inversionistas extranjeros, dos americanos que tienen el músculo financiero para decir que este es un modelo de negocio que puede operar en Colombia y puede funcionar. El modelo de franquicia tiene unos estándares muy estrictos para poder operar en un país”, señaló el gerente general.
Detalles de la llegada de F45 a Colombia
La llegada de F45 a Colombia comienza con una inversión inicial cercana a US$800.000, destinada a la puesta en marcha del primer estudio. Este monto comprende adecuaciones, equipos, importaciones, nómina y otros gastos necesarios para iniciar la operación.
La compañía proyecta además una inversión adicional cercana a US$1 millón para acompañar el proceso de expansión en el país. Cediel explicó que la apertura de una sola sede representa una inversión cercana a US$1 millón, una cifra que dimensiona el nivel de capital requerido para el desarrollo de cada establecimiento bajo los estándares de la franquicia.
El primer estudio estará ubicado en La Cabrera, en el edificio Apiros, en el segundo piso, en la calle 82 #36-10. De acuerdo con el ejecutivo, la sede está próxima a completar sus adecuaciones y contará con una terraza de más de 140 metros cuadrados.
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Ese espacio tendrá un papel relevante dentro del concepto de F45, pues la compañía busca que sus estudios no sean únicamente lugares destinados a realizar ejercicio, sino espacios alrededor de los cuales se construya comunidad.
“La sede va a estar equipada con todas las exigencias que nos pide F45 para operar. Tiene una localización privilegiada y una terraza de más de 140 metros cuadrados, donde van a pasar muchos eventos sociales relacionados con el entrenamiento de F45”, afirmó Cediel.
Bogotá será el primer mercado para probar y desarrollar la operación. El plan contempla siete estudios en la capital, con ubicaciones previstas en sectores como Chicó, Salitre, el centro de Bogotá, Usaquén, Rosales, Chapinero y Chía.
Cediel explicó que incluso existe la intención de poner en operación un estudio adicional antes de terminar 2026, comenzando así a acelerar la expansión local: “Tenemos un plan de expansión de abrir entre seis y siete estudios más. Incluso estamos intentando poder operar un estudio adicional antes de cerrar el 2026, que sería en el barrio El Chicó”, dijo.
La estrategia no se limita a Bogotá. Una vez consolidada la presencia en la capital, F45 contempla avanzar hacia Medellín, Barranquilla y Cali, tres de las principales ciudades del país.
El objetivo de largo plazo también está definido. Cediel aseguró que, en un horizonte de cinco años, los inversionistas ven potencial para alcanzar 15 estudios de F45 en Colombia.
“Nosotros vemos potencial en Colombia de tener 15 estudios en cinco años y generar un modelo de negocio muy amplio, grande y consolidado, que genera empleo y calidad de vida para las personas”, afirmó.
Por ahora, la expansión será financiada por los actuales inversionistas estadounidenses. Aunque la compañía está abierta a que posteriormente pueda crecer la base de capital, Cediel aclaró que en esta primera etapa no están buscando nuevos inversionistas.
¿Qué ofrece F45 frente a los gimnasios tradicionales?
Uno de los principales elementos con los que la cadena busca diferenciarse en Colombia es el formato. F45 se especializa en entrenamiento funcional grupal de alta intensidad en sesiones de 45 minutos, combinando ejercicios de cardio, resistencia y modalidades híbridas.
Cediel destacó que la metodología cuenta con más de 4.000 ejercicios dentro de sus rutinas y que la compañía incorpora un componente científico en el diseño de los entrenamientos.
“F45 tiene en sus rutinas de entrenamiento más de 4.000 ejercicios, pero esos ejercicios están avalados por la ciencia. Cuando fui por primera vez al headquarters de F45 en Texas, hay un laboratorio de entrenamiento que te permite decir cuáles son los ejercicios que te producen longevidad”, explicó.
El concepto busca competir también desde la eficiencia en tiempo. En lugar de requerir largas jornadas dentro de un gimnasio tradicional, la propuesta de F45 concentra la rutina en sesiones de 45 minutos.
A esto se suma tecnología aplicada al entrenamiento. Las clases cuentan con dos entrenadores que acompañan a los participantes y pantallas que muestran los ejercicios y la manera de ejecutarlos.
La compañía también utiliza un sistema de monitoreo cardiovascular denominado LionHeart, que permite a los usuarios observar en tiempo real su desempeño durante las sesiones.
“Hay mucha tecnología, mucha inteligencia artificial, porque el ejercicio está guiado primero que todo por dos entrenadores y por pantallas que te permiten mirar cuál es el ejercicio y cómo lo tienes que ejecutar”, señaló Cediel.
El componente de comunidad completa la propuesta. La marca contempla realizar actividades sociales alrededor de las clases, con eventos relacionados con bienestar, alimentación, arte y otros aspectos asociados al concepto de wellness.
La expansión también tendrá un impacto en la generación de empleo. Cada estudio contempla aproximadamente siete puestos de trabajo directos. De concretarse las siete aperturas previstas en Bogotá, la operación podría representar alrededor de 49 empleos directos, además de entre 20 y 25 empleos indirectos vinculados con la operación y expansión.
F45 también plantea una apuesta por la formación de sus entrenadores. La compañía busca contratar personal técnico con formación profesional y complementar ese perfil con capacitación, coaching de vida y motivación: “Nuestra apuesta es crear oportunidades de desarrollo dentro de la industria fitness. Queremos contratar talento con formación profesional, invertir en nuestros entrenadores y construir equipos que puedan crecer con la operación”, sostuvo Cediel.
Otro de los puntos que la compañía deberá disputar en el mercado colombiano es el precio. Según Cediel, las tarifas de F45 serán competitivas frente a las alternativas disponibles en las zonas donde comenzará la operación e incluso podrían estar por debajo de las de gimnasios tradicionales cuando se comparan con servicios de entrenamiento personalizado.
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Además, F45 aplicará en Colombia su estrategia de “miembros fundadores”. Las primeras 100 personas que se inscriban antes de la apertura tendrán un descuento del 20 % de por vida. Los siguientes 50 miembros fundadores tendrán un descuento del 15 %, mientras que los últimos 50 accederán a un 10 %.