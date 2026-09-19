American Airlines sacó promociones en vuelos a Miami: Oferta será limitada

American Airlines anunció una promoción de vuelos desde Colombia hacia Miami con tarifas desde $1.404.459, incluyendo impuestos, tasas y cargos. La oferta estará disponible hasta el 11 de octubre de 2026, aunque también finalizará cuando se agoten los 3.000 asientos habilitados para la promoción.
La tarifa aplica exclusivamente para vuelos de ida y regreso en las rutas Cartagena-Miami-Cartagena y Barranquilla-Miami-Barranquilla. Los viajes podrán realizarse entre el 12 de octubre de 2026 y el 25 de febrero de 2027.
El valor anunciado corresponde a USD 445, equivalentes a $1.404.459 tomando como referencia una tasa representativa del mercado (TRM) de $3.156,09 por dólar. Sin embargo, el pago final en Colombia se efectuará en pesos colombianos de acuerdo con la TRM vigente al momento de la compra.
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La aerolínea también informó que durante la temporada alta de invierno tendrá una programación de hasta 91 vuelos semanales desde cinco ciudades colombianas hacia Estados Unidos.
La operación contempla vuelos desde Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, ampliando las alternativas de conexión para los viajeros que buscan llegar a diferentes destinos dentro de la red de la compañía.
Alexandre Cavalcanti, director de Ventas de American Airlines para Florida, Latinoamérica y el Caribe, señaló que la estrategia busca facilitar los viajes desde Colombia hacia Estados Unidos mediante la red internacional de la aerolínea.
American Airlines indicó que su operación global comprende más de 6.000 vuelos diarios hacia más de 350 destinos.
La promoción está sujeta a términos y condiciones establecidos por la compañía y a la disponibilidad de los cupos promocionales. El precio informado corresponde a una tarifa de referencia y puede variar según la TRM aplicable al momento de efectuar el pago.