Aerolínea de bajo costo sacó promoción para viajes internacionales: Tiquetes desde $500.000

La aerolínea de bajo costo JetSmart anunció una nueva campaña promocional dirigida a los viajeros que planean desplazarse entre Colombia y Perú durante el segundo semestre de 2026. La iniciativa contempla tarifas especiales para vuelos con destino a Lima, con precios finales desde $510.000 por trayecto, dependiendo de la ciudad de origen y de la disponibilidad de cupos.
Según informó la compañía, una de las ofertas corresponde a la ruta Medellín – Lima, cuyos tiquetes estarán disponibles desde $510.000 por trayecto. La aerolínea precisó que este valor ya incluye las tasas e impuestos aplicables, por lo que representa el precio final que deberá pagar el pasajero, siempre sujeto a la disponibilidad de la promoción y a las condiciones comerciales establecidas para la campaña.
Adicionalmente, JetSmart habilitó tarifas promocionales para la ruta Cartagena – Lima, con precios desde $532.500 por trayecto. Al igual que en la oferta desde Medellín, el valor publicado incorpora las tasas aeroportuarias e impuestos correspondientes.
Como parte de la campaña, la aerolínea también destacó un beneficio para los viajeros inscritos en el programa de fidelización AAdvantage, quienes podrán canjear estos vuelos desde 3.000 millas, a las que deberán adicionarse las tasas e impuestos exigidos para la emisión del tiquete, de acuerdo con las condiciones del programa.
¿Desde cuándo aplicarán las promociones en vuelos a Lima?
JetSmart informó que las tarifas promocionales estarán disponibles para viajar entre el 1 de agosto de 2026 y el 3 de diciembre de 2026. Durante ese periodo, los pasajeros podrán acceder a los precios anunciados, siempre que exista disponibilidad en las fechas seleccionadas y se cumplan las condiciones de la campaña.
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La compañía recordó que las promociones están sujetas al número de sillas disponibles en cada vuelo, por lo que recomendó realizar las reservas con anticipación para acceder a las tarifas más bajas.
Asimismo, la aerolínea explicó que los valores publicados corresponden al precio final por trayecto, lo que permite a los usuarios conocer desde el inicio el costo total del pasaje, sin cargos adicionales por concepto de tasas aeroportuarias o impuestos.
No obstante, el valor podrá incrementarse si el pasajero decide adquirir servicios complementarios, como equipaje adicional, selección de asiento, embarque prioritario u otras opciones ofrecidas durante el proceso de compra.