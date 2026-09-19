Desarrollo de Medellín, impulsado por el turismo y la derrama económica de la vivienda turística: esto dicen cifras y expertos

Medellín se ha consolidado como un epicentro turístico y cultural estratégico para Colombia, posicionando al sector como un motor macroeconómico clave.
El crecimiento sostenido de visitantes ha transformado la dinámica urbana y la oferta de alojamiento mediante un modelo integrado orgánicamente con las comunidades.
En este contexto, expertos hacen énfasis en que la vivienda turística se ha convertido en un motor para la ciudad, pues durante 2025, la actividad de anfitriones y huéspedes en la plataforma Airbnb en Medellín generó de forma indirecta más de $520.000 millones en ingresos fiscales para la ciudad.
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Estos recursos contribuyen directamente a la inversión pública local, reforzando el aporte del sector al desarrollo de la ciudad. Todo esto dentro del ecosistema digital regulado del país: La plataforma Airbnb se encuentra debidamente inscrita en el Registro Nacional de Turismo (RNT) desde agosto de 2022.
No obstante, este fenómeno no es exclusivo de Medellín: a nivel nacional la actividad impulsada por huéspedes y anfitriones en la plataforma genera un impacto económico que trasciende las fronteras de los servicios tradicionales.
Al cierre del 2024, este modelo generó un impacto económico de más de $10,6 billones en Colombia, de los cuales más de $9 billones llegaron directamente a comercios locales.
Destacado: Airbnb revela cuánto ganaron sus anfitriones en Antioquia y Medellín durante 2025
Y es que además, la dinámica fomenta una red extensa de apoyo de empleo, directo e indirecto, para restaurantes, operadores turísticos, guías, transportadores y una amplia cadena de prestadores de servicios.
Ahora bien, a nivel microeconómico, la derrama se puede traducir en una inyección al bolsillo de las familias, promoviendo una democratización del ingreso turístico. En Medellín, durante 2025, los anfitriones en la plataforma Airbnb generaron ingresos superiores a $435.000 millones, sumando más de $550.000 millones en toda Antioquia.
Finalmente, otro dato para destacar es que más del 70 % de los anfitriones en la plataforma Airbnb opera un solo espacio en Colombia, encontrando una alternativa de ingresos complementarios. Adicionalmente, un impacto en los comercios de barrio y la economía popular, pues los datos revelan que más del 40 % del gasto de los viajeros ocurre en el mismo barrio donde está ubicado el alojamiento.