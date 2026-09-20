Exportaciones de Colombia a EE. UU.: sectores con demanda

La reciente visita a Colombia del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio y el encuentro con el presidente Abelardo de la Espriella volvieron a poner sobre la mesa la relevancia de la relación comercial entre los dos países.
Según cifras de AmCham Colombia, entre enero y julio de 2026 Estados Unidos se mantuvo como el principal socio comercial del país, con exportaciones colombianas por US$9.234 millones, un crecimiento de 5 % frente al mismo periodo de 2025.
En ese mismo semestre, 3.801 empresas colombianas vendieron bienes en el mercado estadounidense, cerca de una tercera parte del total de firmas exportadoras del país. La cifra contradice la percepción, extendida entre empresarios, de que se trata de un mercado saturado sin espacio para nuevos jugadores.
Los sectores donde se están abriendo las brechas
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La realidad empresarial muestra un escenario diferente: La transformación tecnológica, la reorganización de las cadenas de suministro y la creciente demanda de servicios especializados están abriendo espacios en sectores como tecnología aplicada, servicios profesionales, logística, manufactura avanzada, salud y soluciones B2B.
El desafío, según expertos en expansión empresarial, ya no consiste únicamente en encontrar compradores, sino en identificar necesidades concretas que las compañías latinoamericanas puedan resolver mejor, más rápido o con mayor especialización.
“Durante años muchas empresas latinoamericanas han mirado a Estados Unidos y han pensado que por tratarse de uno de los mercados más competidos del mundo, las oportunidades ya están ocupadas. El problema de esa lectura es que desconoce que la economía estadounidense se transforma permanentemente. Cada cambio tecnológico, regulatorio o en las cadenas de suministro crea nuevas necesidades y abre espacios para compañías capaces de responder con conocimiento y velocidad”, explica Sebastián Forero, General Office Manager en Prodezk.
Competir únicamente a partir de menores costos está perdiendo fuerza como estrategia de entrada. Para una compañía latinoamericana, la oportunidad está cada vez más asociada a su capacidad de aportar conocimiento especializado, integrarse a cadenas productivas, resolver necesidades particulares de una industria y operar bajo los estándares comerciales, tributarios y regulatorios estadounidenses.
Esto cambia también la manera de entender la internacionalización. La pregunta deja de ser simplemente qué vender en Estados Unidos y pasa a ser qué problema del mercado estadounidense puede resolver una empresa latinoamericana y qué necesita para hacerlo de manera sostenible.
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“América Latina tiene ventajas que todavía puede capitalizar mejor. La proximidad geográfica y horaria permite construir relaciones comerciales más dinámicas, pero esa ventaja desaparece si la empresa no cuenta con una estructura adecuada para operar, contratar, facturar, cumplir las reglas locales y responder a las expectativas del cliente estadounidense. Entrar al mercado no es solamente una decisión comercial; es una decisión de arquitectura empresarial”, señala Forero.
Para las compañías latinoamericanas, el debate sobre Estados Unidos empieza entonces a cambiar. Más que preguntarse si todavía existe espacio en un mercado altamente competitivo, la discusión está en determinar dónde están las nuevas brechas de demanda y qué empresas están preparadas para ocuparlas. En una economía que se reinventa de manera permanente, la saturación puede ser menos relevante que la capacidad de detectar el próximo espacio de crecimiento.