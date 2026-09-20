Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros subsidios tendrán cambios en Colombia

El Gobierno nacional estableció un cambio temporal en la forma en que se verifican algunos requisitos para recibir Renta Ciudadana, Colombia Mayor y otros programas de transferencias monetarias, pero la medida no modifica por ahora los montos de los subsidios ni crea nuevos beneficiarios.
Lea también: De la Espriella respalda propuesta para trasladar $100.000 millones de la JEP a la Rama Judicial
El cambio quedó establecido mediante el Decreto Legislativo 1426 del 17 de septiembre de 2026, expedido en el marco de la emergencia económica, social y ecológica declarada tras el sismo del 10 de agosto. La norma permite a Prosperidad Social suspender temporalmente determinadas verificaciones cuando estas dependan de sistemas de información, infraestructura o servicios afectados por el terremoto.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La medida tiene un alcance territorial definido: no aplica automáticamente en todo Colombia, sino en los municipios que hayan sido identificados con afectaciones directas por el sismo dentro de los departamentos incluidos en la declaratoria de emergencia.
¿Qué cambia para quienes reciben estos subsidios?
La principal modificación está en la manera de comprobar que una persona mantiene las condiciones necesarias para recibir una transferencia. En circunstancias normales, Prosperidad Social debe recibir y verificar información de diferentes entidades para confirmar, entre otros aspectos, asistencia escolar, controles médicos, vacunación, matrícula, desempeño académico o supervivencia, dependiendo del programa.
El problema es que el terremoto afectó instituciones educativas, centros de salud, entidades territoriales, operadores de pago y sistemas de información locales que son necesarios para realizar esas comprobaciones.
Por eso, el nuevo decreto autoriza a Prosperidad Social a suspender temporalmente esas verificaciones cuando resulte materialmente imposible realizarlas por los daños ocasionados por el sismo.
En términos sencillos: una persona que ya era beneficiaria no debería quedar por fuera de un ciclo de pago únicamente porque la entidad o sistema encargado de certificar una condición no puede entregar la información debido a los daños provocados por la emergencia.
¿Qué subsidios están incluidos?
El decreto identifica cuatro programas ordinarios de transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social:
- Renta Ciudadana
- Colombia Mayor
- Compensación del IVA
- Renta Joven
La propia norma precisa que cada uno tiene reglas diferentes para ingresar, permanecer en el programa y recibir los recursos. Por eso, el cambio no significa que todos los beneficiarios de estos programas tengan automáticamente nuevos requisitos o que desaparezcan las condiciones habituales.
Puede interesarle: Gobierno anuncia cambio clave sobre pago de importante subsidio en Colombia
La suspensión opera cuando la verificación correspondiente depende de infraestructura, sistemas de información o servicios afectados por el sismo y únicamente dentro del territorio cobijado por la emergencia. El decreto establece una suspensión temporal de la verificación, no una eliminación permanente de los requisitos de los programas.
Esta diferencia es importante porque Renta Ciudadana y Renta Joven, por ejemplo, tienen condicionalidades relacionadas con aspectos como educación y salud. Colombia Mayor también tiene mecanismos de verificación, entre ellos los relacionados con la supervivencia de los beneficiarios.
La medida busca evitar que una persona que ya estaba recibiendo una transferencia quede excluida porque una entidad afectada por el desastre no pudo enviar a tiempo la información necesaria para completar la verificación. El decreto señala expresamente que se busca garantizar la liquidación y el pago continuo de las transferencias a quienes ya eran beneficiarios al momento del sismo. Por tanto, no se trata de un nuevo subsidio ni de un aumento automático del valor de las transferencias.
¿A quiénes aplica el cambio en los subsidios en Colombia?
La medida está dirigida a personas y hogares que ya eran beneficiarios de los programas al momento del sismo del 10 de agosto de 2026 y que se encuentren en municipios afectados. El decreto señala que, en el territorio cobijado, Prosperidad Social tenía registrados:
- 258.018 hogares de Renta Ciudadana.
- 237.363 hogares de Compensación del IVA.
- 1.255.622 personas en Colombia Mayor.
- 64.107 personas en Renta Joven.
La norma advierte que estas cifras no deben sumarse como si correspondieran a personas diferentes, porque las unidades de medición son distintas y un mismo hogar puede participar en más de un programa.
Este punto es relevante para evitar una interpretación equivocada: el decreto no significa que más de 1,8 millones de personas vayan a recibir automáticamente un nuevo pago. Se trata de la población cubierta por los programas dentro del ámbito analizado por el Gobierno para adoptar esta medida.
El decreto establece como ámbito territorial los departamentos de Antioquia, Bolívar, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
Sin embargo, incluso dentro de esos departamentos, la medida no cobija automáticamente a todos los municipios. La aplicación se concentra en los municipios que hayan sido identificados con afectación directa por el sismo en los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y en el Registro Único de Damnificados, o en aquellos donde posteriormente pueda demostrarse una afectación concreta relacionada con el terremoto.
También puede leer: Esta es la mesada más alta que pagará Colpensiones con la reforma pensional
Putumayo quedó excluido del ámbito territorial después de que el Gobierno determinara que las afectaciones reportadas en ese departamento no tenían relación causal con el sismo del 10 de agosto.
La medida comenzará a aplicarse durante la vigencia del estado de emergencia y podrá extenderse hasta por 12 meses, sin que esto signifique una ampliación del estado de excepción. Pero existe una condición importante: la suspensión no necesariamente permanecerá activa durante todo ese periodo en cada municipio.
Lea el decreto completo haciendo clic en este enlace.