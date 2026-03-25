Asobolsa tomó importante decisión para su Consejo Directivo; destacó su rol en la integración regional

La Asociación de Comisionistas de Bolsa de Colombia, Asobolsa, anunció una modificación en su estructura de gobierno gremial al definir que el Consejo Directivo estará conformado por el 100 % de sus asociados, en una decisión orientada a ampliar la representatividad y la participación dentro del sector.
La medida fue adoptada en el marco de la Asamblea General del gremio y busca ajustar la toma de decisiones a los retos actuales del mercado de capitales, en un entorno marcado por cambios regulatorios y tributarios.
De acuerdo con el informe de gestión de 2025, la asociación avanzó en una agenda de incidencia que permitió anticipar impactos normativos y promover ajustes regulatorios y operativos. Este trabajo incluyó la revisión de cronogramas y la gestión de cambios que contribuyeron a reducir cargas para la industria.
En paralelo, se fortalecieron los espacios de diálogo con entidades como el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Regulación Financiera, la Superintendencia Financiera, la DIAN, el Autorregulador del Mercado de Valores y el Congreso, lo que permitió mejorar la planeación estratégica de las firmas frente a cambios estructurales.
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Resultados operativos y agenda sectorial
El informe también da cuenta de la actividad gremial durante el año, con 12 comités activos y 98 sesiones realizadas, así como 28 solicitudes tramitadas, lo que representó un crecimiento frente a 2024.
Adicionalmente, se gestionaron 17 ajustes regulatorios y operativos, de los cuales cinco fueron acogidos, en temas relacionados con costos, garantías en infraestructuras de mercado y condiciones para la implementación de la integración regional.
Entre los puntos destacados está la participación del gremio en discusiones sobre propuestas tributarias con impacto en el sector, así como su intervención en aspectos técnicos del mercado para mitigar riesgos operativos.
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En el frente internacional, Asobolsa avanzó en acuerdos de cooperación con gremios de Chile y Perú, en línea con el proceso de integración de los mercados de capitales de la región.
Este proceso incluyó la realización de mesas de trabajo enfocadas en identificar riesgos y definir aspectos técnicos clave para la implementación del esquema integrado.
Finalmente, el gremio reportó avances en iniciativas de educación financiera orientadas a acercar el mercado a nuevos inversionistas y mejorar el conocimiento sobre instrumentos financieros en el país.