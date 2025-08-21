Autoland inauguró la primera vitrina de Mercedes-Benz en Colombia: estos son los detalles

La empresa de concesionarios que hace parte del grupo chileno, Bruno Fritsch, Autoland, inauguró su primera vitrina de Mercedes-Benz en Colombia. La inversión fue superior a los $2.500 millones.
Desde que inició operaciones con la marca alemana en septiembre de 2024, Autoland ha alcanzado una participación de mercado del 11 % dentro de la red nacional de concesionarios. Con la apertura en Bogotá y su mayor capacidad de atención, proyecta llegar en el corto plazo al 15 %.
La nueva vitrina, con una extensión de 462 metros cuadrados, fue diseñada bajo el estándar denominado Mar20X, que se ajusta a los parámetros internacionales de la marca. El espacio integra amplias zonas de exhibición para automóviles y vans, área de boutique y espacios de atención personalizada.
Está ubicada en el clúster automotor de Morato, en Bogotá, y permitirá un acceso directo a todo el portafolio de lujo de Mercedes-Benz.
“Esta inauguración es un paso clave para consolidar nuestra presencia en el país. Al mismo tiempo, refuerza nuestro papel en la red de Mercedes-Benz y nos permite brindar a los clientes una cobertura más amplia y una experiencia superior. No se trata solo de vender vehículos, sino de construir relaciones duraderas; queremos que cada visita sea una experiencia de lujo que refleje la tradición de Mercedes-Benz y la vocación de servicio que caracteriza a Autoland” afirmó Carlos Kanterovitz, gerente general de Autoland Colombia.
En cuanto servicio posventa, Autoland tendrá atención de colisión para aseguradoras y particulares en Passenger Cars, así como servicios de mecánica y colisión para Vans.
“La apertura de nuestra nueva vitrina Mercedes-Benz con el Concesionario Autorizado Autoland en Morato es una decisión estratégica que refuerza el posicionamiento de la marca en Colombia y, en particular, en Bogotá, una ciudad que es fundamental para nuestras ventas a nivel nacional”, aseguró Mario Fernando Correa, gerente general de Mercedes-Benz y smart Colombia.
Cabe mencionar que Autoland tiene presencia en Colombia desde hace nueve años con una red de concesionarios que reúne 10 marcas en Barranquilla, Bogotá y Medellín, y 14 talleres de servicio. Solo en julio, la compañía registró la venta de más de 1.400 vehículos.