Avocados del Quindío busca lanzar su primera tienda especializada en productos derivados del aguacate

En el marco de su aniversario, Avocados del Quindío, procesadora de aceite extra virgen de aguacate, resalta un recorrido empresarial que ha transformado al Quindío en un punto de referencia para la agroindustria exportadora. En apenas tres años, la compañía pasó de proyectar una hoja de ruta de cuatro años para exportar, a abrir mercados internacionales en tan solo doce meses, alcanzando hoy presencia en diez destinos alrededor del mundo.
La compañía se ha consolidado en poco tiempo como uno de los principales exportadores de aceite de aguacate extra virgen en Colombia. Actualmente, el 80 % de su producción se destina a mercados internacionales, con clientes en Estados Unidos, Rumania, Ecuador, Guatemala, Nueva Zelanda, China, entre otros, además de órdenes de compra en curso para Europa y América Latina.
Además de su rol como exportadora, Avocados del Quindío se ha consolidado como procesadora de aceite extra virgen aguacate, transformando el fruto en materias primas de alto valor que sirven como insumos para la industria alimenticia y cosmética. De su planta se derivan aceites, fibras y compuestos naturales que luego son utilizados en productos funcionales y en desarrollos cosméticos, lo que refuerza su modelo de economía circular y diversificación empresarial.
Este crecimiento ha estado acompañado de una apuesta decidida por la sostenibilidad y la innovación. La planta opera con un sistema de 220 paneles solares que cubren hasta el 90 % de la demanda energética, complementado con una planta de tratamiento de aguas residuales, sistemas de desinfección ultravioleta y políticas de cero papel.
En el ámbito regional, Avocados del Quindío se ha convertido en motor de desarrollo local, con generación de empleo directo e indirecto, transferencia de tecnología y espacios de articulación con universidades y comunidades empresariales, contribuyendo a diversificar la economía de un departamento históricamente centrado en el turismo y los cultivos tradicionales.
“Este aniversario no es solo un motivo de celebración, sino una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la competitividad del país en los internacionales. Creemos que el agro colombiano tiene la capacidad de ser protagonista global cuando se combina calidad, innovación y responsabilidad con el entorno”, afirmó Juan Camilo Diaz, dueño de Avocados del Quindío.
Recomendado: Entrevista | Paper Mate espera posicionar a Colombia como su tercer mercado de América Latina
El aceite de aguacate se perfila como uno de los productos emergentes en la canasta exportadora agrícola de Colombia. Según cifras del sector, el país ha incrementado de forma sostenida sus exportaciones de aguacate y derivados en los últimos años, consolidando oportunidades en mercados exigentes por trazabilidad y sostenibilidad.
En este escenario, Avocados del Quindío proyecta consolidar su presencia en Estados Unidos, Europa, Oceanía y Asia, avanzar en certificaciones internacionales como IFS foods y lanzar su primera tienda especializada en productos derivados del aguacate, como parte de una estrategia integral de economía circular.