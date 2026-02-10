Binance se integra al sistema Bre-B: así puede crear su llave

Binance, el proveedor de infraestructura blockchain y criptomonedas, anunció su integración al sistema Bre-B. La actualización permitirá a los usuarios realizar depósitos y retiros en pesos colombianos de forma inmediata.
La incorporación a este ecosistema de pagos interoperables permitirá que enviar y recibir dinero en tiempo real, las 24 horas del día y los siete días de la semana. Para ello, solo será necesario contar con una llave para conectar su cuenta bancaria.
Además, gracias a la integración, los usuarios de Binance también podrán disfrutar de tarifas competitivas que permiten que potenciar la rentabilidad de sus ingresos. Tenga en cuenta que la empresa recomienda verificar con su banco local, ya que algunas instituciones pueden aplicar cargos propios por transferencias Bre-B.
«En Binance, seguimos trabajando para dar respuesta a las necesidades locales de nuestros usuarios. Con esta integración, reafirmamos nuestro compromiso de brindar soluciones financieras innovadoras, seguras y accesibles, que faciliten la adopción de criptomonedas y promuevan una integración fluida con el sistema financiero local», señaló Daniel Acosta, gerente general de Binance para Latam Norte.
Para acceder al sistema Bre-B a través de la app de Binance, es necesario seguir estos pasos:
- Seleccionar la opción ‘Agregar fondos’.
- Elegir COP como moneda.
- Hacer clic en ‘Depositar COP’.
- En la nueva ventana, seleccionar ‘Transferencia Bancaria (Bre-B)’ y ‘Continuar’.
- Definir el monto a depositar en COP y presionar ‘Continuar’.