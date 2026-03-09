Cámara por Cundinamarca tuvo sorpresas en elecciones: Estos fueron los candidatos elegidos

El panorama electoral para la Cámara de Representantes por Cundinamarca quedó prácticamente definido tras la consolidación de los resultados preliminares entregados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. De acuerdo con los reportes oficiales, el Pacto Histórico se convirtió en la fuerza política con mayor respaldo ciudadano en el departamento, al encabezar la votación general y asegurar una representación significativa en el Congreso de la República.
Con base en los datos del preconteo, esta coalición logró posicionar a tres candidatos en la corporación legislativa. Los nombres que integrarán la delegación del movimiento en la Cámara de Representantes son Heiner Gaitán Parra, Francy Natalia Moreno Puin y Yeisson Gerardo Sua Cajamarca, quienes obtuvieron las votaciones más altas dentro de la lista del Pacto Histórico en el departamento. Este resultado consolida a la colectividad como la agrupación con mayor presencia en la representación parlamentaria de Cundinamarca.
Las curules restantes se distribuyeron entre distintas fuerzas políticas que también lograron superar los umbrales necesarios para alcanzar un escaño. En el caso del Centro Democrático, la representante elegida fue Hilda Gutiérrez. Por su parte, el Partido Demócrata Colombiano logró asegurar una curul con Daniel Felipe Bernal. A su vez, el Partido Conservador tendrá como representante a Julio Roberto Salazar, mientras que el Partido Liberal estará representado por Campo Alexander Prieto García.
En términos de votación por colectividades, el Pacto Histórico encabezó el respaldo ciudadano con un total de 288.256 votos, lo que le permitió consolidarse como la lista más votada en el departamento. En segundo lugar se ubicó la alianza entre el Centro Democrático y el movimiento MIRA, que alcanzó 176.862 sufragios.
El tercer puesto correspondió al Partido Conservador, con 107.861 votos, seguido por el Partido Demócrata Colombiano, que registró 102.997 apoyos. El Partido Liberal, por su parte, obtuvo 89.189 votos, cifra que le permitió asegurar un escaño dentro de la representación de Cundinamarca en la Cámara de Representantes.
Recomendado: Lista completa de los 183 representantes a la Cámara elegidos para el período 2026-2030 en Colombia
Uno de los aspectos llamativos de la jornada electoral fue el desempeño de otras colectividades que, a pesar de obtener un número considerable de votos, no lograron alcanzar representación en la corporación legislativa. Entre estas se encuentra Cambio Radical, que alcanzó 88.539 votos, seguido por la Alianza Verde, con 72.865 sufragios.
Asimismo, la coalición conformada por el Partido de la U y el Partido Ecologista Colombiano registró 57.517 votos, cifra que no fue suficiente para asegurar una curul.
En el caso particular del Partido de la U, uno de los candidatos con mayor expectativa electoral en Cundinamarca eraLucho González. Aunque logró una votación destacada, especialmente en el municipio de Soacha, el respaldo obtenido no alcanzó para que la colectividad lograra un escaño en la Cámara de Representantes por el departamento.