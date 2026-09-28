Cancillería radica tres proyectos de ley para abrir nuevos mercados de Colombia en Asia-Pacífico

La Cancillería radicó ante el Congreso de la República tres proyectos de ley que buscan ampliar las relaciones comerciales de Colombia con mercados de Asia-Pacífico y generar nuevas oportunidades para las empresas nacionales.
El primer proyecto busca aprobar el Acuerdo Integral de Asociación Económica entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con el Gobierno, este acuerdo permitiría profundizar el acceso preferencial de productos colombianos a un mercado de alto poder adquisitivo, con oportunidades especialmente para la oferta exportable no minero-energética de los sectores agropecuario, agroindustrial y manufacturero.
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Además, contempla fortalecer los vínculos en inversión, servicios, turismo, comercio digital y cooperación económica. La Cancillería señala que su ratificación permitiría consolidar a Emiratos Árabes Unidos como un socio estratégico para diversificar las relaciones comerciales de Colombia y facilitar la internacionalización de empresas nacionales.
Colombia busca ampliar su presencia en Asia-Pacífico
El segundo proyecto de ley busca aprobar el Acuerdo de Libre Comercio de la Alianza del Pacífico con Singapur, suscrito por Chile, Colombia, México y Perú con la República de Singapur en Bahía Málaga, Colombia, el 26 de enero de 2022.
La iniciativa busca profundizar la inserción de Colombia en los mercados de Asia-Pacífico y diversificar los destinos de las exportaciones nacionales.
La incorporación de Singapur como Estado Asociado de la Alianza del Pacífico permitiría fortalecer los vínculos comerciales con uno de los principales centros logísticos y comerciales de Asia.
También abriría oportunidades para los bienes y servicios colombianos y favorecería la integración de cadenas de valor, la atracción de inversión y el desarrollo de actividades relacionadas con servicios, comercio electrónico, economía digital, logística y facilitación del comercio.
Según la Cancillería, el acuerdo también podría ampliar la presencia de productos agropecuarios y agroindustriales colombianos en la región y fortalecer la estrategia de internacionalización del país.
El tercer proyecto busca aprobar el Tercer Protocolo Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico.
Este protocolo actualiza el marco jurídico de la Alianza del Pacífico con el objetivo de facilitar su expansión y profundizar la integración productiva entre sus miembros y los Estados Asociados.
Entre los cambios se encuentran disposiciones relacionadas con las reglas de origen y los mecanismos de acumulación, que buscan facilitar una mayor articulación de insumos y procesos productivos entre los países participantes.
Para Colombia, la Cancillería considera que estas modificaciones pueden ampliar las alternativas de abastecimiento para el aparato productivo y facilitar la participación de empresas nacionales en redes internacionales de producción y comercio.
Los tres proyectos deberán surtir el trámite correspondiente en el Congreso de la República antes de que los acuerdos puedan entrar plenamente en vigor para Colombia.