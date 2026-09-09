Circuito aeroportuario, tercer carril en vía a Medellín y obras de movilidad: los megaproyectos que vienen en Bogotá – Cundinamarca

La Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca avanza en varios proyectos de infraestructura vial y movilidad que buscan mejorar la conexión entre Bogotá y los municipios de la Sabana, especialmente en los corredores de acceso al aeropuerto El Dorado.
El director de la Región Metropolitana, Luis Lota, explicó a Valora Analitik que la entidad, a través de la Agencia Regional de Movilidad, trabaja junto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Alcaldía de Funza en un convenio para contratar los diseños de un circuito aeroportuario en el occidente de Bogotá.
“Para la Región Metropolitana, a través de la Agencia Regional de Movilidad, es fundamental entender cómo tenemos la infraestructura para ser mucho más óptimos y operativos”, señaló Lota.
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De acuerdo con el funcionario, el proyecto busca fortalecer la infraestructura alrededor del aeropuerto El Dorado y avanzar en la apuesta de consolidar a la terminal aérea como un eje estratégico para el desarrollo económico de la región y del país.
El convenio entre las tres entidades se desarrollará durante los próximos meses y contempla los diseños de este circuito de conexión aeroportuaria.
Obras en Bogotá, Soacha y la Calle 80
Entre los proyectos que ya avanzan se encuentra la construcción del puente sobre el canal Tibanica, una obra que busca mejorar la conexión entre Bogotá y Soacha, en el sector de Bosa.
Lota indicó que el proyecto se encuentra actualmente en proceso de contratación y que durante esta semana se espera la presentación de propuestas por parte de los interesados. La adjudicación estaría prevista para septiembre, con el objetivo de iniciar las obras antes de 2028.
A este proyecto se sumaría posteriormente la ampliación de TransMilenio por la avenida Ciudad de Cali, con recursos de la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana y el Distrito.
Asimismo, la Región Metropolitana está próxima a iniciar la obra en la calle 80 del intercambiador para mejorar las condiciones de salida de Bogotá por este corredor.
En paralelo, la Agencia Regional de Movilidad, con apoyo del Banco Mundial, avanza en el diseño de un tercer carril entre el puente de Guaduas y la glorieta de Siberia, con el propósito de aumentar la capacidad y mejorar la fluidez del tráfico en uno de los principales corredores de conexión entre Bogotá y la Sabana.
Seguridad y apoyo al sector agroalimentario
La agenda de la Región Metropolitana también incluye proyectos en materia de seguridad. Según Lota, está próximo a finalizar la construcción del Centro de Comando y Control de Soacha, financiado con recursos del municipio y de la Región Metropolitana.
La infraestructura permitirá fortalecer la interconexión entre los centros de comando y control de Bogotá y Soacha, con el objetivo de mejorar la respuesta frente a delitos que trascienden las fronteras entre ambos municipios.
En materia de desarrollo rural, la Región Metropolitana también avanza en el fortalecimiento de asociaciones campesinas. En total, 55 organizaciones de Bogotá y Cundinamarca recibirán próximamente kits de apoyo técnico para fortalecer su actividad productiva en el sector de frutas y hortalizas.
Cada organización recibirá un apoyo cercano a $50 millones, como parte de la estrategia regional para fortalecer el sector agroalimentario y las capacidades productivas de los municipios que integran la Región Metropolitana.