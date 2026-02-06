La visión de Colfondos para 2026: desinflación global, señales mixtas y portafolios atractivos en medio de entornos desafiantes

El inicio de 2026 confirmó que los mercados financieros siguen transitando un terreno de contrastes, en el que la desinflación global avanza, pero a ritmos distintos según la región, mientras las decisiones de política monetaria continúan marcando el tono de las inversiones. En este contexto, las economías emergentes han mostrado un desempeño relativamente favorable, impulsadas por la estabilización de la inflación internacional, la recuperación gradual del comercio y un dólar que ha perdido fortaleza frente a varias monedas, lo que ha contribuido a mejorar los flujos de capital hacia estos mercados.
Este entorno ha permitido que activos de renta fija y variable en países emergentes presenten valorizaciones interesantes, reforzando la tesis de diversificación global en los portafolios de inversión.
En este escenario, Colfondos mantiene una visión analítica y prudente, basada en el seguimiento permanente de las variables macroeconómicas, con el objetivo de optimizar los resultados para los portafolios de sus afiliados. Así, en la primera entrega de A fondo con las inversiones en Valora Analitik, la entidad revela su visión sobre los mercados y la economía global y local para el comienzo de un año desafiante en diferentes aristas.
EE. UU., Europa y Asia: tendencias mixtas y entornos dispares en cada región
De acuerdo con la visión del fondo de pensiones y cesantías, enero estuvo dominado por la consolidación del proceso de desinflación a nivel global, aunque acompañado de claras divergencias en crecimiento económico y política monetaria. En Estados Unidos, la Reserva Federal optó por mantener sin cambios su tasa de política en el rango de 3,50 % a 3,75 %, reiterando su enfoque dependiente de los datos. La inflación permaneció contenida y el mercado laboral dio señales de enfriamiento, reflejadas en una menor creación de empleo y una tasa de desempleo de 4,4%. Los indicadores de actividad, si bien mixtos, apuntan a un crecimiento moderado al inicio del año, reforzando la narrativa de un aterrizaje ordenado de la economía estadounidense.
En Europa, la inflación continuó moderándose y se ubicó por debajo del 2 %, fortaleciendo las expectativas de una política monetaria más flexible a lo largo de 2026. No obstante, el Banco Central Europeo mantuvo un tono prudente, en un contexto donde el mercado laboral sigue mostrando solidez y la actividad económica avanza de manera gradual.
Asia, por su parte, ofreció señales más heterogéneas: Japón mantuvo su tasa de referencia tras el ajuste realizado en diciembre, mientras que en China la inflación mostró una recuperación paulatina, aunque la actividad económica volvió a evidenciar signos de debilidad.
Colombia enfrenta retos en medio de aumento de tasas de interés y presiones inflacionarias
El panorama local resultó más retador. Tras el incremento del 23 % en el salario mínimo en Colombia, los mercados comenzaron a anticipar un endurecimiento de la política monetaria para contener posibles presiones inflacionarias. Estas expectativas se materializaron en la reunión de enero del Banco de la República, que elevó la tasa de intervención de 9,25 % a 10,25 %.
Si bien este movimiento tuvo un impacto de corto plazo en los portafolios más conservadores —al afectar temporalmente la valorización de los títulos existentes—también abrió una ventana relevante de oportunidades. En el nuevo entorno, es posible acceder a tasas significativamente más altas en instrumentos de corto plazo, lo que mejora las perspectivas de rentabilidad hacia adelante.
En línea con esta lectura, Colfondos destaca el atractivo de sus portafolios Class Renueva a 90, 180 y 365 días, que permiten capturar tasas cercanas e incluso superiores al 10 % neto de comisión a un año. Estas alternativas se consolidan como una opción especialmente interesante para quienes buscan estabilidad y rendimientos competitivos en un contexto de tasas elevadas.
El balance de enero combinó, así, un entorno externo relativamente favorable —impulsado por la desinflación global y el buen desempeño de los mercados, en particular de los activos de riesgo en economías emergentes— con un escenario local más exigente, marcado por mayores riesgos inflacionarios y una política monetaria más restrictiva. En este contexto, Colfondos subraya que la gestión activa de los portafolios es clave para navegar la volatilidad y capturar oportunidades de valor.
Los resultados dan cuenta de esta estrategia. Durante el primer mes del año, los portafolios Avanza Mayor Riesgo y Avanza Decidida registraron rentabilidades nominales del 6,15 % y 5,44 % netas de comisión, respectivamente. A su vez, el portafolio Acción Colombia alcanzó un retorno nominal neto de comisión del 19,84 % al inicio de 2026, superando la rentabilidad del índice MSCI Colcap y reflejando el optimismo que aún persiste en la bolsa local.
