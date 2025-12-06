Economía de Colombia será una de las más dinámicas de la región en 2026, según reporte

El Latin America Market Report 2025 del Swiss Re Institute reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) de Latinoamérica crecerá 2,1 % en 2026, es decir, por encima del 1,9 % de 2025 e impulsado por la recuperación del consumo y estabilidad macroeconómica en varios países.
Por países específicamente, el reporte señaló que México crecerá 1,6 % en 2026, impulsado por el sector exportador; Chile avanzará 2,1 % debido a la recuperación de la inversión y Brasil moderará su crecimiento al 1,7 %.
Mientras que Colombia tiene la mayor proyección de crecimiento, del 2,7 %, impulsada por el consumo privado, las remesas y salarios reales más altos.
No obstante, el país enfrenta retos estructurales, pues la inversión productiva sigue 12 % por debajo de niveles prepandemia, lo que limita el impulso de mediano plazo.
A esto se suman presiones fiscales: Colombia podría alcanzar una deuda pública del 63 % del PIB en 2026, en un contexto donde la caída del precio del petróleo, que podría ubicarse cerca de US$50 en 2026, afectará los ingresos externos y fiscales.
Adicionalmente, la inflación en la región se proyecta para el próximo año de la siguiente manera: 4,5 % en Brasil, 3,8 % en México y 3,9 % en Colombia (según expectativas implícitas).
“En general, las presiones inflacionarias seguirán presentes debido a los costos laborales, las políticas fiscales expansivas y las tensiones sobre los precios regulados”, explicó el informe.
Destacado: Colombia será el único país de América Latina que no cumplirá la meta de inflación en 2026; tasas se mantendrían estables
Sector asegurador en crecimiento
El sector asegurador, según el Latin América Market Report 2025, continúa consolidándose como “un pilar de estabilidad para América Latina”.
Explicó que las primas totales crecerán 4 % en 2026, superando nuevamente el ritmo del PIB regional, apoyadas por mejoras en la suscripción, un mayor enfoque técnico y la expansión de canales digitales, bancaseguros y acuerdos de afinidad.
Por su parte, en Colombia, el desempeño asegurador sigue siendo positivo ya que las primas totales crecieron 3,1 % en 2025, mientras que los seguros de salud lideraron el mercado con un crecimiento del 18,5 %, reflejando la alta demanda por planes privados.
Adicional, los seguros de vida aumentaron 7,3 % y las pólizas de vida hipotecaria avanzaron 4,3 %.
Por último, la rentabilidad del sector también mejoró, dado que el índice combinado de P&C bajó a 96 % en 2025 tras haber alcanzado 104 % en 2022, y el índice de pérdidas cayó de 63 % a 55 %.
“Para Swiss Re Institute, estas tendencias confirman que el seguro actúa como un amortiguador esencial frente a la incertidumbre económica, fortaleciendo la resiliencia de hogares, empresas y del sistema financiero colombiano”, concluyó el informe.