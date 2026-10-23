Noticias sobre reforma pensional Finanzas personales

Colpensiones regalará bonos de más de $200 millones para estos afiliados

Colpensiones cuenta con un programa para quienes no pueden cotizar sobre un salario mínimo en Colombia

Por: -
colpensiones bono plata
Imagen: Generada con IA de Gemini

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

A través del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), administrado por Colpensiones, el fondo público dio a conocer una serie de incentivos económicos para quienes lleven a cabo ahorros programados con miras a tener un sustento económico para la vejez.

Recuerda la entidad que esta iniciativa de ahorro voluntario está orientada a millones de colombianos que buscan proteger su estabilidad financiera futura según sus capacidades económicas actuales.

colpensiones plata mesadas 2027
Imagen: Generada con IA de Gemini

El modelo BEPS de Colpensiones ofrece flexibilidad en los aportes, permitiendo a los ahorradores destinar montos variables sin tener en cuenta penalidades ni plazos rígidos, democratizando así el acceso a un ingreso vitalicio durante la tercera edad.

Explicó el fondo que las personas que fortalezcan su capital de ahorro podrán acceder a sorteos entre los cuales se destacan bonos de libre inversión por $1.580.000, ideales para, según la entidad, cubrir necesidades inmediatas o consumos personales.

Más beneficios para aportantes en Colpensiones

También entregará bonos vivienda: el programa contempla la entrega de bonos para compra y remodelación de inmuebles valorados en $217.000.000.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los afiliados pueden acceder a un seguro de vida totalmente gratuito, que opera como una red de seguridad económica sin generar costos adicionales sobre el saldo acumulado.

fechas pagos mesadas colpensiones final 2026
Imagen: Generada con IA de Gemini

Recomendado: Colpensiones ya se alista para aumento de mesadas del 2027: Así están las cuentas

Esta cobertura ampara contingencias para garantizar una compensación monetaria en favor de la familia en caso de diagnóstico de enfermedad grave o fallecimiento del titular.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar