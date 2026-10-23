Colpensiones regalará bonos de más de $200 millones para estos afiliados

A través del programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), administrado por Colpensiones, el fondo público dio a conocer una serie de incentivos económicos para quienes lleven a cabo ahorros programados con miras a tener un sustento económico para la vejez.
Recuerda la entidad que esta iniciativa de ahorro voluntario está orientada a millones de colombianos que buscan proteger su estabilidad financiera futura según sus capacidades económicas actuales.
El modelo BEPS de Colpensiones ofrece flexibilidad en los aportes, permitiendo a los ahorradores destinar montos variables sin tener en cuenta penalidades ni plazos rígidos, democratizando así el acceso a un ingreso vitalicio durante la tercera edad.
Explicó el fondo que las personas que fortalezcan su capital de ahorro podrán acceder a sorteos entre los cuales se destacan bonos de libre inversión por $1.580.000, ideales para, según la entidad, cubrir necesidades inmediatas o consumos personales.
Más beneficios para aportantes en Colpensiones
También entregará bonos vivienda: el programa contempla la entrega de bonos para compra y remodelación de inmuebles valorados en $217.000.000.
Adicionalmente, hay que tener en cuenta que los afiliados pueden acceder a un seguro de vida totalmente gratuito, que opera como una red de seguridad económica sin generar costos adicionales sobre el saldo acumulado.
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Esta cobertura ampara contingencias para garantizar una compensación monetaria en favor de la familia en caso de diagnóstico de enfermedad grave o fallecimiento del titular.