Coltefinanciera expone crecimiento, portafolio y proyecciones en el marco de sus 45 años

Coltefinanciera, una de las compañías más consolidadas del sector financiero colombiano, celebra 45 años de trayectoria desde su fundación en Medellín en 1980.
Durante estas cuatro décadas y media, la empresa ha crecido de la mano de sus clientes, adaptándose a los nuevos desafíos del sistema financiero con foco en construir relaciones sostenibles y de largo plazo con sus clientes. Su portafolio actual responde a las necesidades tanto de personas naturales como de empresas, con una oferta que integra productos tradicionales y soluciones especializadas.
Con presencia nacional a través de sus agencias en Medellín, Bogotá, Cali, Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira y Manizales, además de una plataforma digital, la compañía continúa fortaleciendo canales presenciales y remotos para ofrecer experiencias ágiles, personalizadas y cercanas.
Gilda Pabón Gudiño, presidente de Coltefinanciera expresó que “al celebrar estos 45 años queremos recordarle a los pequeños, medianos y grandes empresarios de Colombia que nos han acompañado en este camino, que seguimos estando aquí para ayudarlos a hacer realidad sus sueños, porque esa es la principal motivación y lo que nos diferencia de los demás, en Coltefinanciera trabajamos por y para nuestros clientes, con el plus de la atención dedicada, personalizada y a la medida, así lo hemos hecho desde 1980, hasta hoy y lo seguiremos haciendo”.
Portafolio de Coltefinanciera
El portafolio ofrece soluciones financieras que responden a las necesidades de personas y empresas: los CDT, como una alternativa sólida y confiable para la inversión; el factoring, esencial para impulsar la liquidez y el crecimiento empresarial; y los seguros, que brindan respaldo y protección financiera en cada etapa.
Además, gracias a la alianza con MoneyGram, es posible enviar y recibir remesas internacionales de forma rápida y segura.
También cuenta con productos y servicios como libranza, cuenta de ahorros, tarjeta débito empresarial, leasing, tarjetas de crédito, soluciones de comercio exterior, mesa de dinero, entre otros.
Así las cosas, Coltefinanciera proyecta su crecimiento fortaleciendo su transformación digital, expandiendo sus canales de atención, desarrollando nuevas soluciones para empresas, especialmente en comercio exterior y productos fintech, y manteniendo un compromiso con la gestión ética, responsable y transparente.