Compensar emitió titularización por $120.000 millones para ampliar acceso a crédito formal

Compensar, la caja de compensación familiar, concretó una nueva emisión de títulos de cartera en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) por $120.000 millones, la cual alcanzó una demanda total de $176.000 millones, convirtiéndose en la operación con mayor demanda registrada en este tipo de emisiones realizadas por Titularice.
Cabe resaltar que esta operación es la segunda titularización del año que realiza Compensar con sello social ESG (Ambiental, Social y de Gobernanza), respaldada por la certificación Second Party Opinion (SPO) emitida por Sustainable Fitch.
Según explicaron, la Caja ha logrado incluir a personas que tradicionalmente no han tenido acceso al sistema financiero. A través de este esquema, más de 180.000 afiliados han accedido este año a productos de crédito formal, en su mayoría pertenecientes a las categorías A y B.
Así las cosas, Compensar es la única en acceder al mercado de capitales mediante instrumentos financieros innovadores con propósito social, destinándose a proyectos que promueven la inclusión, fortalecen la sostenibilidad y generan oportunidades para colombianos de menores ingresos.