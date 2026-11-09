Congreso no aprobará alza de IVA a canasta básica y mayores aportes a salud: congresistas hablan tras reunión con Gobierno

La reunión de las comisiones económicas del Congreso con el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que tuvo lugar este fin de semana, abrió la puerta para los primeros cambios que tendría la reforma tributaria o ley de Rescate Fiscal a su llegada al Congreso
El proyecto contempla modificaciones relacionadas con el impuesto al valor agregado (IVA) para algunos bienes de la canasta básica, incrementos en los precios de la gasolina, una ampliación de la base gravable para las personas naturales en impuesto de renta y una disminución de este tributo para las empresas.
También incluye impuestos a los juegos de suerte y azar, la medicina prepagada y los vehículos híbridos, además de recortes en el Estado. Sin embargo, la iniciativa necesita la aprobación del Congreso para convertirse en ley. Por esta razón, el Gobierno nacional se reunió con miembros del Legislativo para buscar consensos alrededor de las medidas propuestas.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Por ejemplo, Eduardo Enríquez, senador de la Alianza Verde, manifestó que una de las líneas rojas de su partido está en el aumento de los aportes parafiscales y en las medidas relacionadas con el IVA.
“Para los verdes es difícil devolver el IVA porque esa dispersión es prácticamente imposible y se engaña a la gente. En lo práctico, en palabras del vicepresidente, se deben recoger $90 billones”, agregó.
El senador también cuestionó que la reunión se hubiera realizado en Barranquilla y no en Bogotá, haciendo referencia a que no se contó con la presencia del presidente De la Espriella.
Según Enríquez, tanto la devolución del IVA como la ampliación del gravamen a algunos productos de la canasta básica son puntos que generan dificultades para alcanzar consensos. En particular, consideró que la devolución del impuesto sería “imposible” de implementar en la práctica.
¿Qué otros impuestos generan reparos en el Congreso?
Por su parte, Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, manifestó que deben hacerse mayores esfuerzos para reducir el gasto estatal y disminuir la carga tributaria sobre la población. No obstante, señaló que también será necesario gravar el comercio a través de plataformas digitales.
Otro de los puntos que abordó fue el IVA para los vehículos híbridos, cuya tarifa podría ubicarse, según dijo, en 19 %. En declaraciones a Blu Radio, Meisel fue consultado sobre si esta medida desincentivaría la transición de vehículos de combustión, que utilizan gasolina o diésel, hacia otros que emplean energías más limpias. Al respecto, señaló que muchos de los vehículos híbridos no tienen un impacto significativo en ese proceso.
Adicionalmente, manifestó que debe hacerse un mayor esfuerzo de austeridad estatal. Entre las propuestas mencionó una reducción importante en el número de ministerios. Según lo expuesto en Blu Radio, la propuesta contempla mantener el Ministerio de Hacienda, la Cancillería, unir los ministerios de Justicia y del Interior, y mantener el Ministerio de Defensa.
También se crearía una cartera de Desarrollo Económico que integraría las funciones de los ministerios de Minas y Energía, Agricultura, Comercio, Transporte, Tecnología y Vivienda. Por último, se establecería un Ministerio de “Capital Humano”, que reuniría las funciones de las carteras de Salud, Educación, Trabajo, Cultura y Ambiente, además de las relacionadas con los subsidios.
De otro lado, el presidente del Senado, Honorio Enríquez, expresó que existen líneas rojas frente a la iniciativa, especialmente en lo relacionado con el aumento del IVA para algunos productos de la canasta familiar, el acceso a internet, los bienes y servicios turísticos y las energías renovables.
El legislador manifestó que las propuestas alternativas contemplan mayores impuestos a los cigarrillos, vapeadores, tabaco y vehículos eléctricos e híbridos.
Adicionalmente, Enríquez planteó revisar los tributos sobre licores y cervezas, en coordinación con los departamentos, para evitar afectaciones a sus recursos.
Asimismo, señaló que deben protegerse las tiendas de barrio y evitar nuevos impuestos que reduzcan sus ventas, afecten el empleo y comprometan su sostenibilidad. También manifestó su oposición a un aumento del IVA para los seguros privados de salud, al considerar que encarecería sus costos y limitaría el acceso a la atención médica en Colombia.
De otro lado, Hilda Gutiérrez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, señaló que su partido presentó preocupaciones y alternativas para modificar la iniciativa.
“Presentamos nuestras preocupaciones y asimismo una alternativa para modificar esta iniciativa. Respaldamos la austeridad del Estado, pero no que el ajuste termine pagándolo el bolsillo de los colombianos. Nuestra posición es clara: sí a reducir el gasto público, no a gravar con IVA productos esenciales de la canasta familiar”, afirmó en sus redes sociales.
La propuesta del Centro Democrático
El partido Centro Democrático presentó un primer borrador de propuestas para discutir la Ley de Rescate Fiscal. El partido manifestó que deben eliminarse para 2027 el impuesto del 4×1.000, los gravámenes a las bebidas ultraprocesadas y azucaradas, el impuesto de timbre, a la gasolina y al carbono, así como el gravamen a las bolsas plásticas.
Por ello la colectividad propuso reducir la tarifa aplicable a los dividendos de 20 % a 10 %, bajar el impuesto a las ganancias ocasionales de 15 % a 10 % y disminuir de 35 % a 15 % la tarifa del impuesto de renta sobre los ingresos provenientes de nuevas exportaciones con valor agregado de las empresas. El partido también señaló que el Estado debe hacer un mayor esfuerzo para recortar el gasto público, pero ‘apretándose él mismo la correa’.
Otra de las medidas cuestionadas por el partido es el gravamen al impuesto al valor agregado (IVA). Según la colectividad, múltiples artículos de la canasta familiar, maquinaria, fertilizantes y agroquímicos del sector agropecuario se verían impactados.
A esto agregó que un impuesto al café también genera preocupación, puesto que 500.000 familias dedicadas a dichos cultivos sufrirían sus efectos.
De otro lado, mencionó: “El internet se ha vuelto un servicio esencial. El proyecto del Gobierno propone gravar con IVA este servicio para los estratos 1, 2 y 3, que bastante lo necesitan, sobre todo para estudiar y trabajar a distancia. Los colombianos apenas empiezan a beneficiarse de las plataformas de inteligencia artificial, cuyo acceso tendría mucha restricción con el IVA propuesto de 19 %”.
Otro de los rubros abordados fue el de la salud. Según dijo la colectividad, cualquier alza en las cotizaciones al sistema debe ser asumida por los empleadores, siempre y cuando haya un alivio en el conjunto de los demás impuestos.
El partido, liderado por Álvaro Uribe Vélez, manifestó que ha presentado en varias ocasiones proyectos de ley para incrementar el IVA a los vapeadores, cigarrillos, tabaco y sus derivados, así como a los vehículos eléctricos e híbridos. Añadió que, en materia de impuestos a los licores, debe haber una revisión con los gobernadores, puesto que estos recursos se dirigen a las regiones.
“Preocupa también el incremento de gravámenes a la cerveza en 160 %. Ambas rentas, licores y cerveza, son departamentales y correrían el riesgo de una disminución en su recaudo. En el Chocó, el impuesto a los licores representa 81 % de los ingresos departamentales. Varios gobernadores han expresado su preocupación por el aumento de gravámenes a los juegos de suerte y azar y a las plataformas, lo cual podría derivar en más informalidad y en una disminución de ingresos”, expresó el partido.
Por otro lado, la colectividad manifestó su preocupación por los efectos de los gravámenes a las bebidas endulzadas con edulcorantes. Señaló que estos han provocado caídas de entre 25 % y 31 % en las ventas y del 47 % en los márgenes.
Luego indicó que, con base en datos de Fenaltiendas, existen 450.000 tiendas de barrio que venden $48 billones anuales: $25,8 billones en cerveza y $22 billones en bebidas no alcohólicas. Por ello, advirtió que, si se aprueba la reforma, las cifras se reducirían a $13 billones en cerveza y $11 billones en bebidas no alcohólicas.
“Adicionalmente, 94 % de las tiendas están en estratos 1 a 3 y 50 % son administradas por mujeres de la base popular de la patria. De acuerdo con un estudio de Fenalco, 48.000 tiendas han cerrado y un porcentaje del 29,3 % manifiesta que quieren cerrar. En cuanto a la devolución del IVA, se solicita mantenerla en favor de los más pobres. (…) La propuesta de factura electrónica es difícil de aplicar en el nivel económico de estos compatriotas”, determinó el partido.
Incluso, el partido mencionó que debería evaluarse la venta de acciones de Ecopetrol. Señaló que ISA está relacionada con esta compañía y que también podrían considerarse la venta de los oleoductos de su propiedad. Según la colectividad, la estatal energética colombiana se ha convertido en “corrupción, menor producción, disminución del valor de la empresa y reducción de los dividendos entregados al Gobierno”.
Sindicato petrolero rechaza propuesta de vender acciones de Ecopetrol
Frente a la propuesta del Centro Democrático de vender acciones de la estatal energética colombiana, la Unión Sindical Obrera (USO), que es la más grande de Ecopetrol, rechazó la medida y señaló que vender la compañía sería “traicionar a la patria”.
La organización manifestó que, durante los últimos cuatro años, Ecopetrol aportó $180 billones a la Nación por concepto de impuestos, regalías y dividendos. Además, destacó los encadenamientos productivos y las actividades que se integran a la cadena de valor de la industria del petróleo y el gas.
“Las políticas de desestímulo a las inversiones del negocio original del petróleo y del gas, la baja eficacia en los procesos exploratorios, la escasa implementación de tecnologías de punta de factor de recobro en los campos maduros, el atraso en la entrada de la molécula de gas offshore y la postergación en la ejecución de los pilotos de yacimientos no convencionales en el Magdalena Medio, sumado a la amenaza cada vez más cercana del fenómeno climático natural del Niño, tienen sumido al país en una crisis energética sin precedentes”, expresó el sindicato.
La USO agregó que actualmente Colombia está importando 41 % del gas, 43 % de las gasolinas, 20 % del diésel y 12 % del crudo liviano requerido por la Refinería de Barrancabermeja.
Para la organización sindical, Ecopetrol debe fortalecer su negocio central, es decir, la explotación de petróleo y gas, con el propósito de revertir la tendencia al alza de las importaciones y recuperar la confiabilidad y la seguridad en el suministro de energía.
Destacado: MinHacienda descarta reforma tributaria, pero sí habrá reforma fiscal
“La USO sin vacilación alguna convocará a su base trabajadora a los territorios petroleros y al país en general a defender su soberanía energética y su patrimonio público más importante para impedir esta traición a la patria”, concluyó la organización.
—