¿Cuáles son los ingresos que no debe tener en cuenta en la declaración de renta?

No todos los ingresos que tiene una persona son constitutivos para hacer la declaración de renta en Colombia. Hay algunos dineros que no deben sumarse y, de esta manera, tener una fotografía más clara sobre la realidad económica de los cotizantes.
De acuerdo con la DIAN, hay una serie de certificados sobre esos ingresos para verificar que, efectivamente, no son constitutivos del proceso que debe hacerse ante la entidad.
Estos son los ingresos no deben tenerse en cuenta en la declaración de renta
Estos ingresos se restan del ingreso bruto total para llegar al ingreso neto.:
- Aportes obligatorios a salud y pensión: Las contribuciones que el empleador o el titular, como independiente, realiza a los fondos de pensión y salud
- Indemnizaciones por seguros de vida: El dinero que recibe como beneficiario de un seguro de vida no constituye renta ni ganancia ocasional
- Parte de las indemnizaciones laborales
- Utilidades de sociedades: Las utilidades que una sociedad reparte a sus socios o accionistas, cuando ya han pagado el impuesto de renta a nivel de la empresa
Rentas exentas para la declaración de renta
Estos son ingresos que la ley sí considera como renta, pero que voluntariamente los exime del pago de impuestos ante la DIAN:
- Pensiones de jubilación e invalidez: Las mesadas pensionales de vejez, invalidez, sobrevivencia y riesgos laborales son consideradas rentas exentas
- Cesantías e intereses: Las cesantías y sus intereses son considerados rentas exentas hasta cierto monto, el cual varía dependiendo del ingreso del trabajador
- Ciertos pagos a trabajadores: Algunas indemnizaciones por accidentes de trabajo y las indemnizaciones por maternidad son exentas del impuesto
- Aportes voluntarios a fondos de pensión
Recomendado: DIAN hace importante anuncio sobre su plataforma para realizar la declaración de renta
Recuerda la DIAN que los contribuyentes que tengan la obligación de hacer la declaración de renta en Colombia y no lo hagan podrán ser objeto de importantes sanciones económicas.