Noticias Actuales de la DIAN

Estos son los únicos dineros que puede embargar la DIAN: Uno muy importante se salva

Los casos en los que la DIAN puede embargar dineros de los morosos están limitados por la ley.

Por: -
DIAN
La DIAN también explicó cómo será la devolución de los impuestos: estos son los detalles   FOTO: Collage Valora

Compártelo en:

De acuerdo con la normativa vigente, la DIAN sí puede llevar a cabo una serie de procesos administrativos o motivar procesos fiscales que terminen por el embargo de dineros de los contribuyentes.

Hay, sin embargo, otros casos en los que la entidad no puede liderar procesos de esta índole, teniendo en cuenta que si bien hay dineros que pertenecen a los deudores, no pueden ser puestos a disposición de una deuda.

Declarar renta en Colombia ante la DIAN
Imagen: Generada con IA de Gemini

La DIAN aclara que algunos de estos son: salarios hasta ciertos topes, mesadas pensionales, así como los créditos, incluyendo tarjetas a nombre de los morosos.

Para este último caso, la ley explica que estas no constituyen en sí mismas depósitos de dinero del contribuyente ni representan recursos de su propiedad.

DIAN confirmó cuáles pensionados deben hacer y pagar la declaración de renta
Imágenes: Colpensiones y DIAN

Los dineros que sí pueden ser embargados por la DIAN

  • Cuentas bancarias
  • CDTs
  • Depósitos
  • Cuentas por cobrar
  • Bienes muebles e inmuebles
DIAN fija nuevo requisito: así se deberá declarar el impuesto al patrimonio
DIAN Collage Valora Analitik

La DIAN solamente puede llevar a cabo estos embargos siempre bajo procedimiento administrativo formal y con sustento legal.

Recomendado: Se suspende decreto que disparó retenciones en la fuente a empresas desde 2025

“Estas actuaciones no son automáticas, indiscriminadas ni de aplicación masiva a la ciudadanía y requieren el cumplimiento de las etapas legales correspondientes dentro del proceso de cobro”, dice la ley.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Dian
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar